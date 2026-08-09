Maimuțele și prietenii lor surprinzători

Cercetătorii au analizat 427 de interacțiuni între 88 de specii de primate și 127 de alte animale, de la mamifere precum câini, pisici sau cerbi, până la păsări, reptile și insecte. „Cel mai frecvent comportament observat a fost joaca și îngrijirea”, explică autorii studiului. Exemplele includ macaci japonezi care călăresc pe spatele cerbilor sika, un langur care mângâie o veveriță sau un bonobo care ține cu grijă o mangustă.

Astfel de comportamente arată o flexibilitate socială și o curiozitate remarcabile, calități care pot avea rădăcini evolutive profunde. „Oamenii sunt unici prin relațiile strânse pe care le dezvoltă cu alte specii, dar aceste descoperiri sugerează că și primatele împărtășesc trăsături similare, cum ar fi îngrijirea și joaca”, notează cercetătorii. Aceste legături pot oferi beneficii precum reducerea stresului sau dezvoltarea abilităților sociale.

Toleranța între specii: O lecție pentru conservare

În sălbăticie, interacțiunile dintre specii diferite apar adesea în contexte de hrănire sau apărare împotriva prădătorilor. De exemplu, păsările urmează maimuțele prin pădure pentru a prinde insectele deranjate de mișcările lor. Totuși, studiul a identificat și cazuri care sfidează aceste tipare, cum ar fi primatele care adoptă pui de alte specii sau care formează legături emoționale cu animale domestice precum câinii și pisicile.

Pe măsură ce habitatul natural al primatelor se micșorează, iar animalele sălbatice intră tot mai des în contact cu oamenii și animalele domestice, apar noi tipare de interacțiune. Unele pot fi benefice, dar altele cresc riscul de transmitere a bolilor între specii. „Înțelegerea acestor relații este esențială pentru conservare și sănătatea publică”, avertizează experții.

Descoperirile studiului oferă și lecții valoroase pentru grădinile zoologice, care experimentează tot mai des cu adăpostirea speciilor compatibile. „Cunoașterea relațiilor interspecifice poate ajuta la crearea de medii mai armonioase și mai sănătoase pentru animale”, conchid cercetătorii. Mai mult, aceste interacțiuni neobișnuite ne ajută să înțelegem mai bine natura relațiilor dintre specii și, implicit, evoluția socială a propriei noastre umanități.

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