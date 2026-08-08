Moodys menține ratingul României la Baa3 și avertizează asupra riscurilor politice și fiscale

Agenția internațională de evaluare financiară Moodys a menținut vineri ratingul atribuit României la nivelul „Baa3”, păstrând în același timp perspectiva negativă. Decizia reflectă progresele inițiale realizate în cadrul programului de consolidare fiscală, dar și riscurile semnificative legate de implementarea măsurilor pe termen mediu.

„Moody’s Ratings a confirmat astăzi ratingurile pe termen lung ale Guvernului României, precum și ratingurile pentru datoriile senior negarantate, la nivelul Baa3. (…) Perspectiva rămâne negativă”, se arată în comunicatul agenției. Potrivit Moodys, perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare asociate programului ambițios de consolidare fiscală al României, în pofida progreselor înregistrate în reducerea deficitului.

Agenția arată că situația politică a devenit mai dificilă după adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva fostului premier, în luna mai. Fragmentarea politică a întârziat formarea unui nou guvern, deși Moodys estimează că o nouă administrație va prelua atribuțiile după vacanța de vară.

„Acest fundal politic fragmentat sporește riscul ca această consolidare fiscală să piardă din impuls. Următoarele luni vor fi importante în evaluarea capacității României de a menține sprijinul politic pentru o ajustare fiscală prelungită și pentru a implementa măsuri structurale care vor sprijini stabilizarea datoriei și îmbunătăți accesibilitatea datoriei în timp”, subliniază agenția.

Confirmarea ratingului „Baa3” reflectă, potrivit Moodys, progresele inițiale realizate prin programul de consolidare fiscală, care au încetinit creșterea datoriei guvernamentale și a poverii dobânzilor.

„Confirmarea ratingului include, de asemenea, integrarea țării în cadrele instituționale ale Uniunii Europene (UE, Aaa stabil), ceea ce susține credibilitatea politicilor și oferă acces la finanțare furnizată de UE. De asemenea, aceasta încorporează potențialul solid de creștere al României și nivelurile de avere relativ ridicate în comparație cu țările similare. În același timp, profilul de credit al României este constrâns de o susceptibilitate ridicată la riscul de evenimente, care este – pe lângă situația politică internă dificilă – determinată în mare măsură de expunerea sa ridicată la riscul geopolitic din cauza proximității războiului din Ucraina (Ca stabil) și a deficitelor sale structurale mari de cont curent”, precizează Moody’s.

Deficitul bugetar, redus mai rapid decât anticipa Moodys

Potrivit agenției, consolidarea fiscală a României a redus deficitul ceva mai rapid decât se estima la momentul evaluării din septembrie 2025.

Moodys menține însă perspectiva negativă, considerând că Guvernul se confruntă în continuare cu riscuri politice și de implementare pentru menținerea ajustării fiscale ample, pe mai mulți ani, necesară pentru controlul deteriorării accesibilității datoriei și stabilizarea dinamicii acesteia.

Agenția estimează că necesarul de finanțare al României se va situa, în medie, la aproximativ 12% din PIB în perioada 2026-2028. În același timp, randamentul mediu al datoriei României a crescut semnificativ în ultimii doi ani. Moodys estimează că cheltuielile cu dobânzile vor ajunge la 3,3% din PIB în 2028, față de 2,8% din PIB în 2025 și 2% din PIB în 2023.

„Confirmarea ratingurilor României «Baa3» reflectă consolidarea fiscală obținută în 2025 și 2026, care a încetinit creșterea datoriei țării și povara dobânzilor. După performanțe peste așteptări în 2025, în primul semestru din 2026 eforturile Guvernului de consolidare fiscală au depășit din nou în mod semnificativ așteptările noastre anterioare (și propriile lui obiective). Moody’s proiectează anul acesta deficitul la 5,8% din PIB, datorită ținerii sub control a cheltuielilor și a majorării veniturilor, în pofida condițiilor macroeconomice dificile”, se mai precizează în comunicat.

Datoria publică ar urma să crească la 64,5% din PIB în 2028

Ca urmare a deficitelor primare încă ridicate și a majorării costurilor cu dobânzile, Moodys estimează că povara datoriei va continua să crească, deși într-un ritm mai lent decât anticipa la precedenta evaluare.

Agenția proiectează o creștere a datoriei publice la 64,5% din PIB în 2028, de la 59,3% din PIB în 2025. Totodată, estimează o reducere graduală a deficitelor, care ar urma să stabilizeze povara datoriei la aproximativ 66% din PIB până la finalul acestui deceniu. Moodys precizează însă că această estimare este caracterizată de un grad major de incertitudine.

Condițiile preferențiale ale împrumuturilor SAFE și ale Facilității de Redresare și Reziliență contribuie la limitarea creșterii poverii datoriei, însă nu împiedică majorarea acesteia.

Agenția arată că succesul consolidării fiscale și continuitatea politicilor ar putea contribui la un mediu de finanțare mai favorabil decât cel evaluat în prezent, limitând deteriorarea accesibilității datoriei.

Mesajul lui Alexandru Nazare după decizia Moodys

Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj după ce agenția internațională Moodys a reconfirmat ratingul suveran al României. Nazare subliniază că România rămâne în categoria statelor recomandate investițiilor și afirmă că eforturile pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea disciplinei fiscale sunt recunoscute în raportul agenției.

„O ştire importantă pentru economia României: agenția internațională Moodys a reconfirmat ratingul suveran al țării, iar România rămâne în categoria statelor recomandate investițiilor. Eforturile continue ale Ministerului Finanțelor, în numele Guvernului, pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea disciplinei fiscale sunt recunoscute internațional și în raportul Moodys publicat azi”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul finanțelor afirmă că ratingul de țară reprezintă un indicator al încrederii pe care investitorii și piețele financiare o au într-o economie. „Este o informație foarte importantă pentru toți. Ratingul de țară este un indicator al încrederii pe care investitorii și piețele financiare o au într-o economie, iar pentru România acest lucru înseamnă că rămânem o destinație credibilă pentru investiții și finanțare”, a scris Nazare. Potrivit ministrului, menținerea ratingului ajută România să se împrumute în condiții mai bune, să atragă investiții și să creeze premise pentru o economie mai stabilă.

„Menținerea sa ajută România să se împrumute în condiții mai bune, să atragă investiții și să creeze premise pentru o economie mai stabilă, cu beneficii pentru cetățeni și mediul de afaceri”, a precizat Alexandru Nazare. Ministrul finanțelor arată că raportul publicat de Moodys indică o reducere mai rapidă a deficitului bugetar decât cea anticipată în precedentul raport al agenției, din septembrie 2025.

„Raportul Moodys de azi arată că România a redus deficitul bugetar mai rapid decât anticipase în precedentul raport, din septembrie 2025, iar acest lucru contribuie la încetinirea creșterii datoriei publice și la limitarea costurilor cu dobânzile”, a transmis Nazare.

În același mesaj, ministrul menționează și apartenența României la Uniunea Europeană și accesul la fondurile europene. „Totodată, apartenența la Uniunea Europeană și accesul la fondurile europene rămân atuuri importante pentru dezvoltarea economiei”, a afirmat Alexandru Nazare.

„Trebuie să continuăm consolidarea fiscală și reformele asumate”

În mesajul său, ministrul finanțelor atrage atenția că menținerea ratingului nu înseamnă că România își poate întrerupe eforturile de consolidare fiscală.

„În același timp, mesajul Moodys, similar mesajului recent Fitch – transmis atât prin raportul publicat azi cât şi în toate dialogurile directe cu echipa de la Finanțe – este unul clar: trebuie să continuăm consolidarea fiscală și reformele asumate”, a scris Nazare.

Ministrul subliniază că stabilitatea politică și disciplina bugetară sunt urmărite și că acestea sunt importante pentru evoluția perspectivei de rating. „Stabilitatea politică și disciplina bugetară sunt atent monitorizate şi rămân esențiale pentru ca România să își consolideze această poziție și, în perioada următoare, să obțină îmbunătățirea perspectivei de rating. Aceasta rămâne principala noastră ambiție și obiectivul nr. 1 al perioadei următoare la Finanțe”, a transmis Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare precizează că riscurile pentru România rămân ridicate și enumeră principalele presiuni menționate de agenția de rating. „Riscurile sunt însă ridicate, în continuare. Moodys indică presiuni importante generate de necesarul ridicat de finanțare, creșterea costurilor cu dobânzile, evoluția datoriei publice, dezechilibrul de cont curent și, mai ales, riscul ca fragmentarea politică să încetinească reformele și ajustarea fiscală”, a afirmat ministrul.

Urmează evaluarea agenției S&P

În finalul mesajului, Alexandru Nazare spune că România are la dispoziție aproximativ cinci săptămâni până la următoarea etapă importantă de evaluare, care va avea loc odată cu misiunea agenției S&P.

„Am obținut acum o fereastră de aproximativ 5 săptămâni până la următoarea etapă importantă de evaluare, odată cu misiunea agenției S&P”, a scris ministrul.

Nazare subliniază că perioada următoare trebuie folosită pentru continuarea măsurilor asumate. „Este un răgaz, dar în niciun caz un motiv de relaxare. Fiecare zi trebuie folosită pentru a confirma prin execuție bugetară, seriozitate și decizii coerente că România își respectă direcția asumată”, a încheiat Nazare.

Nicușor Dan: „Mai avem mult de muncă în următoarea perioadă”

Președintele Nicușor Dan a afirmat că Moodys a confirmat pașii făcuți de România în ultimul an pentru echilibrarea finanțelor publice și reducerea cheltuielilor. „Menținerea ratingului de țară în categoria „recomandat investițiilor” este, deopotrivă, rezultatul efortului instituțional, al cetățenilor și al mediului de afaceri. Evaluările agențiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieții tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori și, implicit, șanse mai bune pentru investiții, dezvoltare și locuri de muncă.

Totuși, perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Potrivit președintelui, Moodys, la fel ca Fitch, pune accent pe necesitatea adoptării unui buget pentru 2027 până la finalul acestui an și pe măsuri care să limiteze creșterea cheltuielilor statului. „Este, totodată, esențial ca România să revină la creștere economică prin accelerarea investițiilor, stimularea mediului privat, management de calitate în companiile de stat și predictibilitate fiscală”, a arătat Nicușor Dan.

Nicușor Dan vorbește și despre aderarea la euro

În mesajul său, președintele a abordat și obiectivul aderării României la euro.

„În privința aderării la euro, pentru că am văzut multe reacții, dar și dezinformări, există un acord de principiu al partidelor ca țara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat și în cadrul căruia vom face toate dezbaterile necesare”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a susținut că obiectivele privind finanțele publice și reformele pot fi atinse printr-un consens politic. „Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează pentru cetățenii care i-au ales. Toate națiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor și al țării. Am încredere că România poate să ducă la bun sfârșit reformele asumate”, a conchis Nicușor Dan.

România rămâne la un pas de categoria „junk”

Moodys menține astfel ratingul României la „Baa3”, nivel care păstrează țara în categoria recomandată investițiilor, însă perspectiva rămâne negativă.

Agenția consideră că o revenire a perspectivei la stabilă ar putea avea loc dacă se va confirma existența unui consens politic pentru implementarea și menținerea unui efort fiscal considerabil și după 2026, prin măsuri structurale care să controleze creșterea cheltuielilor și să majoreze veniturile.

Printre elementele care ar putea indica existența acestui sprijin politic se numără adoptarea până la finalul lui 2026 a bugetului pentru 2027, care să includă reducerea deficitului, precum și adoptarea legii salarizării sectorului public. În sens negativ, Moodys indică mediul politic și de elaborare a politicilor, riscul ca efortul bugetar să nu fie susținut pe termen lung, creșterea costurilor cu dobânzile și a poverii datoriei. O inversare a reformelor din ultimii ani ar exercita, de asemenea, presiuni asupra ratingului.

Agenția avertizează că o creștere semnificativă a riscului geopolitic pe fondul războiului din Ucraina sau intensificarea presiunilor asupra finanțării deficitului de cont curent al României ar putea adăuga presiuni negative asupra ratingului.

Ce este ratingul de țară

Simplu spus, ratingul de țară este o evaluare independentă a capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral. Acest indicator joacă un rol crucial pentru investitorii internaționali, fiind un barometru al riscurilor economice, sociale și politice asociate unei țări.

Ratingul de țară este, mai pe înțelesul tuturor, o notă care arată cât de bun platnic este un stat în raport cu investitorii internaționali. Un lucru interesant este că ratingul nu măsoară cât de bogat este un stat, ci cât de probabil este ca el să își plătească datoriile.

Cine stabilește ratingurile

Trei mari agenții globale – Standard & Poors, Moodys și Fitch – sunt principalele autorități în domeniu. Toate își au sediul central în New York și au o istorie care datează încă din secolele XVIII-XIX.

De asemenea, alte agenții notabile includ China Chengxin International Credit Rating Company și Japan Credit Rating Agency. Acestea sunt mai cunoscute pentru evaluarea companiilor private, dar calculele lor asupra ratingurilor de țară sunt esențiale pentru piețele financiare internaționale.

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