45 de foști senatori și 109 de foști deputați primesc pensii speciale pentru anii petrecuți de Parlament, după ce și-au depus dosarul începând cu decembrie 2023, după decizia CCR care stabilea reintrarea în plată a veniturilor suplimentare, pentru cei care au avut minimum un mandat înainte de 2021.

Libertatea a solicitat oficialilor de la Camera Deputaților și Senat situația foștilor parlamentari cu pensii speciale încasate în baza mandatului sau mandatelor de aleși în legislativ. Lunar, milioane de lei sunt alocați de la bugetul de stat al României pentru plata veniturile suplimentare încasate de foști parlamentari.

De exemplu, din datele furnizate de Camera Deputaților pentru Libertatea, 3.907.790 de lei au fost cheltuiți în luna iulie 2026 pentru pensiile speciale ale foștilor aleși. Senatul a transmis datele pentru luna iunie – 1.601.397 de lei alocați din bugetul instituției pentru pensii speciale.

Diferențele vin din faptul că la Camera Deputaților sunt mai mulți beneficiari de pensii speciale decât la Senat. Astfel, la Camera Deputaților sunt 631 de foști aleși care primesc pensie specială. Pe de altă parte, la Senat sunt 270 de beneficiari. În total, 901 de foști parlamentari.

Grosul noilor speciali, cu dosarul la Cameră

Libertatea a întrebat și care e situația prin raportare la momentul deciziei CCR din noiembrie 2023. La acea vreme, Curtea Constituțională a decis reintrarea în plată a pensiilor speciale pentru parlamentari, după ce veniturile fuseseră eliminate în vara precedentă.

Decizia CCR a avut două componente: reluarea plăților pentru persoanele care aveau indemnizația în derulare în iunie 2023, când a fost votată eliminarea acesteia. De asemenea, să poată depune dosarul pentru încasarea venitului special toți parlamentarii care au finalizat cel puțin un mandat complet până în iunie 2021, însă doar în momentul în care ating vârsta legală de pensionare.

Din datele transmise de cele două instituții rezultă că, de la finalul lui 2023 și până în iulie 2026, au fost depuse și aprobate 45 de dosare noi la Senat și 109 la Camera Deputaților. În total au apărut alți 154 de beneficiari suplimentari de pensii speciale pentru mandatele din Parlament.

Cele mai mari venituri

Veniturile primite de foștii parlamentari variază în funcție de activitate, însă sunt plafonate la echivalentul a trei mandate. Senatul conduce în topul indemnizațiilor brute corespondente pensiilor speciale: cea mai mare sumă ajunge la 15.319 lei pentru un fost senator cu trei mandate, urmat îndeaproape de alți trei aleși care încasează câte 15.213 lei.

La polul opus se află o pensie de doar 2.187 de lei, corespunzătoare mandatului scurt din 1990–1992, care a durat doar 28 de luni.

Datele furnizate de Camera Deputaților indică sume maxime ceva mai reduse. Un singur mandat aduce o pensie brută cuprinsă între 2.187 și 5.046 de lei, în timp ce două mandate valorează între 7.493 și 9.988 de lei. Pentru aleșii cu cel puțin trei mandate, indemnizațiile variază între un minim de 11.238 de lei și un maxim de 12.168 de lei.

Pe lângă aceste sume, foștii parlamentari mai încasează și pensiile normale, bazată pe contributivitate.

Primarii și șefii de CJ au dreptul la „speciale”, dar nu primesc

Parlamentarii sunt singuri aleși care primesc pensii speciale. Teoretic, au acest drept și foștii primari, viceprimari, șefi și vicepreședinți de consilii județene. Practic, deși în Codul Administrativ conține prevederea din 2019, toți premierii de atunci și până astăzi au prorogat intrarea în vigoare a articolului referitor la pensia de serviciu a acestor aleși.

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