Un nou fenomen din Oceanul Indian se alătură Super El Niño

În timp ce un Super El Niño foarte puternic se formează în Oceanul Pacific tropical, o nouă anomalie oceanică se intensifică în același timp în Oceanul Indian. Fenomenul este cunoscut sub denumirea de „Dipolul pozitiv al Oceanului Indian” (Positive Indian Ocean Dipole).

Potrivit celor mai recente prognoze sezoniere, influența combinată a acestor două fenomene este așteptată să modifice semnificativ tiparele meteorologice din emisfera nordică în timpul iernii 2026-2027, cu efecte importante în Statele Unite, Canada și Europa.

Ce este Dipolul Oceanului Indian (IOD)

Dipolul Oceanului Indian reprezintă diferența de temperatură dintre partea vestică și cea estică a Oceanului Indian. În faza pozitivă, în care fenomenul începe să intre în prezent, apele din vest devin neobișnuit de calde, în timp ce în est se răcesc.

Această diferență determină apariția unei circulații atmosferice puternice.

Două anomalii oceanice se dezvoltă simultan și pot schimba iarna 2026-2027 în Europa: ce înseamnă un Super El Niño asociat cu IOD pozitiv
Imagine generată cu AI

Aerul cald se ridică deasupra apelor mai calde din vest, iar deasupra regiunilor mai reci din est aerul coboară, formând o amplă celulă de circulație tropicală care influențează vremea la scară globală.

Cele mai recente analize arată că Dipolul pozitiv al Oceanului Indian se află abia la început, însă este așteptat să persiste pe parcursul toamnei și la începutul iernii.

Prognozele sezoniere confirmă intensificarea fenomenului

Prognozele sezoniere privind precipitațiile pentru toamnă indică deja un deficit semnificativ de ploi în estul Oceanului Indian și cantități peste medie în partea vestică a bazinului, confirmând intensificarea influenței atmosferice, potrivit Severe Weather Europe.

În același timp, în Oceanul Pacific tropical se dezvoltă un Super El Niño care, conform modelelor actuale, ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată.

Anomaliile temperaturii la suprafața oceanului au ajuns deja la patru-cinci grade peste media normală, iar sub suprafață se află un val Kelvin foarte cald, cu anomalii care depășesc opt grade. Cele mai recente modele meteorologice estimează că fenomenul ar putea atinge un vârf de peste trei grade, iar în unele scenarii chiar șase grade.

Acest El Niño extrem de puternic generează un model atmosferic de unde staționare, caracterizat prin ridicarea aerului cald deasupra Pacificului și coborârea aerului mai rece deasupra Oceanului Indian. Combinat cu IOD, fenomenul formează un sistem sincronizat al celor două oceane, care influențează puternic curenții atmosferici de mare altitudine și traiectoria furtunilor din emisfera nordică.

Ce efecte sunt așteptate în Europa

În Europa, combinația dintre Super El Niño și IOD favorizează o circulație atmosferică mai puternică dinspre Oceanul Atlantic. Prognozele indică o zonă de presiune ridicată deasupra sudului Europei și a bazinului Mării Mediterane, în timp ce presiunea atmosferică va fi mai scăzută în nord-vestul și nordul continentului. În aceste condiții, temperaturile din cea mai mare parte a Europei sunt estimate să rămână peste valorile normale pentru această perioadă, datorită influenței mai blânde a aerului atlantic.

În același timp, regiunile din nord-vestul și nordul continentului sunt așteptate să primească cantități mai mari de precipitații. Ninsorile vor fi, în general, limitate la nordul și nord-estul Europei, precum și în zonele montane înalte din Europa Centrală, deoarece aerul rece va avea șanse mai reduse să avanseze spre sud.

Cu toate acestea, specialiștii precizează că anumite sisteme ciclonice pot produce episoade locale de ninsoare inclusiv la altitudini mai joase.

Un sistem climatic cu impact asupra întregii emisfere nordice

Combinația dintre un Super El Niño foarte puternic și un dipol pozitiv al Oceanului Indian creează un mecanism tropical de mare intensitate, care va influența semnificativ curenții atmosferici în timpul iernii 2026-2027. Potrivit prognozelor, în America de Nord acest lucru ar putea determina o diferență climatică accentuată între regiuni și un sezon cu ninsori active în zonele centrale și sudice.

În Europa, modelele meteorologice indică, în general, o iarnă mai blândă și mai umedă, sub influența mai puternică a circulației atmosferice dinspre Oceanul Atlantic.

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