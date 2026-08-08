Rămășițele a doi soldați germani au fost găsite în albia Dunării

La mai bine de 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, nivelul scăzut al Dunării a scos la iveală, la Budapesta, rămășițele a doi soldați ai Wehrmachtului german.

Potrivit reprezentanților Comisiei Germane pentru Mormintele de Război (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge), osemintele au fost recuperate din albia fluviului de un specialist al organizației.

Operațiunea a avut loc în capitala Ungariei, iar în timpul intervenției au fost descoperite și două plăcuțe militare de identificare, relatează publicația Der Standard.

Descoperirea a fost făcută în apropierea Parlamentului Ungariei

Conform organizației, rămășițele celor doi militari au fost găsite duminică în albia Dunării, în dreptul clădirii Parlamentului Ungariei, alături de o motocicletă militară germană și de mai multe mine antitanc. Din cauza muniției descoperite, la fața locului au intervenit și specialiști în dezamorsarea explozibililor.

Reprezentanții Comisiei Germane pentru Mormintele de Război au precizat că plăcuțele de identificare, alcătuite din două părți, au fost găsite intacte. Acest lucru ar putea indica faptul că familiile celor doi soldați nu au aflat niciodată ce s-a întâmplat cu aceștia.

În mod obișnuit, în cazul decesului unui militar, o jumătate a plăcuței de identificare rămânea asupra acestuia, iar cealaltă era trimisă autorităților militare pentru informarea familiei.

„Familiile acestor morți au așteptat, aparent în zadar, o informare oficială”, a transmis organizația, care, în numele Guvernului Germaniei, se ocupă de căutarea și înhumarea victimelor războiului.

Soldații vor fi înhumați într-un cimitir militar

Rămășițele celor doi militari recuperate din Dunăre vor fi înhumate în cimitirul militar de la Budaörs, în apropiere de Budapesta. Motocicleta militară a fost recuperată de angajații Institutului și Muzeului de Istorie Militară din Ungaria, instituție care colaborează cu cei din Comisia Germană pentru Mormintele de Război.

Potrivit organizației, motorina acumulată în nămolul de pe fundul fluviului a conservat într-un mod neobișnuit atât motocicleta, cât și plăcuțele de identificare, astfel că literele și cifrele au rămas foarte bine vizibile.

Nivelul scăzut al apelor scoate la iveală urmele războiului

Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au dus la scăderea nivelului apei în numeroase fluvii importante din Europa, în unele cazuri până la valori record.

Comisia Germană pentru Mormintele de Război arată că, din cauza nivelului extrem de scăzut al apelor, în această perioadă ies la suprafață și epave de nave. Organizația estimează că în unele dintre acestea ar putea fi descoperite și alte victime ale celui de-Al Doilea Război Mondial. În astfel de situații, primele intervenții revin specialiștilor din țara în care sunt făcute descoperirile, iar dacă sunt identificate victime germane, organizația este notificată pentru a prelua procedurile specifice.

Potrivit estimărilor, peste 70 de milioane de militari și civili și-au pierdut viața în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar numeroase destine au rămas necunoscute. Baza de date a Comisiei conține aproximativ 5,4 milioane de înregistrări privind persoane decedate sau dispărute în război.

De asemenea, registrul central al Crucii Roșii Germane privind persoanele dispărute în timpul conflictelor mondiale include informații despre peste 20 de milioane de solicitări de căutare.

Procesul de identificare a dispăruților continuă și în prezent, iar noi victime ale războiului sunt descoperite periodic. Organizația a anunțat că numai în cursul anului trecut a reînhumat peste 5.500 de victime ale războiului descoperite în afara Germaniei.

La sfârșitul lunii iulie, nivelul scăzut al Dunării, provocat de săptămâni de caniculă și secetă, a scos la suprafață epave ascunse timp de decenii în Serbia și Croația. Printre acestea, o barjă scufundată în 1937 și rămășițele unei flote militare germane scufundate în 1944, în timpul retragerii din fața Armatei Roșii.

Cercetătorii leagă seceta de schimbările climatice

Organizația World Weather Attribution a publicat la sfârșitul lunii iulie o analiză privind seceta din Europa de Est. Potrivit cercetării, schimbările climatice provocate de activitatea umană au făcut ca deficitul de umiditate din sol observat în regiune să fie de aproximativ 11 ori mai probabil, iar condițiile favorabile evaporării intense din perioada ianuarie-iunie de aproximativ 40 de ori mai probabile. Cercetătorii subliniază că aceste concluzii nu pot fi aplicate direct nivelurilor înregistrate în anumite puncte de măsurare, precum Batina sau Prahovo.

Totodată, Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice a anunțat că luna iunie 2026 a fost a doua cea mai călduroasă lună iunie înregistrată vreodată în Europa, fiind însoțită de niveluri foarte scăzute ale râurilor în numeroase regiuni din Europa Centrală și de Est.


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