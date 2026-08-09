Măsuri de siguranță în Comunitatea Valenciană

Conform comunicatului emis de MAE duminică, autorităţile locale au impus restricţii stricte pentru a preveni incidentele în ziua eclipsei:

Accesul persoanelor este interzis pe trasee şi în zonele de câmp deschis.

Este interzisă aprinderea focului în zonele forestiere şi pe o rază de 500 de metri în jurul acestora.

Parcurile naturale precum Tinenca de Benifassa, Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d’Espada, Albufera, Sierra Calderona şi multe altele vor fi închise temporar.

De asemenea, în zilele de 11 şi 12 august, camparea este interzisă în mai multe locaţii, printre care El Molinillo (Titaguas), Jorgola (Domeno) şi Porta Coeli (Serra). Activităţile sportive şi recreative în afara spaţiilor special amenajate nu sunt permise pe terenurile forestiere.

Recomandări pentru cetățenii români

MAE recomandă ca locuitorii şi turiştii să prioritizeze zonele urbane pentru observarea eclipsei solare. În cazul în care sunt disponibile puncte oficiale de observare, acestea ar trebui utilizate, respectând traseele de acces şi ieşire stabilite de autorităţi.

„Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi consultaţi periodic informaţiile oficiale comunicate de autorităţile spaniole”, subliniază MAE în comunicatul său.

Restricţiile impuse de autorităţile spaniole vor afecta accesul la numeroase atracţii turistice din regiune, în special în zonele naturale. În acest context, cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite deplasarea în zonele restricţionate.

Asistenţă pentru cetăţenii români

Românii care au nevoie de sprijin pot contacta Consulatul General al României la Valencia la numerele de telefon: +34 964.216.171, +34 964.216.172, +34 964.203.331, +34 964.203.234, +34 962.985.644, +34 962.985.278 și +34 961.237.364. De asemenea, pentru situaţii de urgenţă, este disponibil numărul de telefon al Consulatului General al României la Valencia: +34 677.842.467.

Pentru informaţii suplimentare, MAE recomandă accesarea paginilor oficiale https://valencia.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/, precum şi utilizarea aplicaţiei „Călătoreşte informat”, care oferă sfaturi utile pentru românii aflaţi în străinătate. Aplicaţia este disponibilă pe Google Play.

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