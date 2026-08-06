De ce e bine să știi măcar câteva expresii de bază în limba turcă

Turcia se numără de mulți ani printre destinațiile preferate de vacanță ale românilor. Fie că alegi Antalya, Bodrum, Marmaris, Kusadasi, Alanya, Istanbul sau Cappadocia, vei descoperi o țară primitoare, cu o cultură fascinantă, o gastronomie apreciată și oameni ospitalieri.

În hoteluri și în cele mai multe zone turistice din Turcia te vei putea înțelege și în limba engleză, însă câteva cuvinte rostite în limba turcă s-ar putea să te ajute să te simți mai bine alături de localnici.

Din fericire, limba turcă folosește alfabetul latin, foarte asemănător cu cel românesc. Există însă câteva litere specifice și câteva reguli de pronunție pe care este bine să le cunoști. Odată învățate, vei observa că majoritatea cuvintelor se citesc exact așa cum sunt scrise.

Cum se citește limba turcă?

Alfabetul turc este format din 29 de litere și folosește caractere latine.

litera ç se pronunță „ci”, ca în cuvântul „cinci”;

litera ğ aproape că nu se pronunță, ci prelungește vocala dinainte;

litera ı (fără punct) se citește „î”;

litera ö se pronunță asemănător germanului „oe” din „Goethe”;

litera ü se pronunță asemănător sunetului iu.

Expresii de politețe specifice culturii turcești

Aceste expresii de salut și de politețe îți vor fi utile încă din prima zi de vacanță.

Merhaba – Bună!

Se pronunță: mer-ha-BA

Este cea mai cunoscută formulă de salut și poate fi folosită în aproape orice situație.

Günaydın – Bună dimineața!

Se pronunță: giu-nai-DÎN

İyi günler – Bună ziua!

Se pronunță: ii giun-LER

İyi akşamlar – Bună seara!

Se pronunță: ii ac-șam-LAR

Güle güle – La revedere!

Se pronunță: giu-le giu-le

Lütfen – Vă rog

Se pronunță: liut-FEN

Teşekkür ederim – Mulțumesc

Se pronunță: te-șe-KIUR e-de-RIM

Çok teşekkür ederim – Mulțumesc foarte mult

Se pronunță: ciok te-șe-KIUR e-de-RIM

Rica ederim – Cu plăcere

Se pronunță: ri-gea e-de-RIM

Affedersiniz – Scuzați-mă

Se pronunță: af-fe-der-si-NIZ

Evet – Da

Se pronunță: e-VET

Hayır – Nu

Se pronunță: ha-IÎR

Anlamadım. – Nu am înțeles.

Se pronunță: an-la-ma-DÎM

Cum ceri indicații în limba turcă

Fie că mergi la plajă sau la bazar, în Turcia, e bine să știi câteva expresii de bază (Foto Shutterstock)

Aceste expresii îți vor fi de folos dacă vrei să ajungi la plajă, la hotel, în centrul orașului sau la un obiectiv turistic.

… nerede? – Unde este…?

Se pronunță: ne-RE-de?

Plaj nerede? – Unde este plaja?

Se pronunță: plaj ne-RE-de?

Otel nerede? – Unde este hotelul?

Se pronunță: o-TEL ne-RE-de?

Merkez nerede? – Unde este centrul?

Se pronunță: mer-KEZ ne-RE-de?

Havaalanı nerede? – Unde este aeroportul?

Se pronunță: ha-va-a-la-NÎ ne-RE-de?

Yakın mı? – Este aproape?

Se pronunță: ia-KÎN mî?

Uzak mı? – Este departe?

Se pronunță: u-ZAK mî?

Sağ – Dreapta

Se pronunță: saa

Sol – Stânga

Se pronunță: sol

Dümdüz – Înainte

Se pronunță: dium-DIUZ

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Expresii în turcă utile la restaurant – cum ceri ceai sau apă

Bucătăria turcească este una dintre cele mai apreciate din lume, iar în vacanță merită să încerci cât mai multe preparate tradiționale. Cu aceste expresii ai șanse să poți comanda mai ușor, chiar și în limba turcă.

Bir masa, lütfen. – O masă, vă rog.

Se pronunță: bir ma-SA liut-FEN

Menü, lütfen. – Meniul, vă rog.

Se pronunță: me-NIU liut-FEN

… istiyorum. – Aș dori…

Se pronunță: is-ti-IOR-um

Su, lütfen. – Apă, vă rog.

Se pronunță: su liut-FEN

Çay, lütfen. – Un ceai, vă rog.

Se pronunță: ceai liut-FEN

Kahve, lütfen. – O cafea, vă rog.

Se pronunță: kah-VE liut-FEN

Afiyet olsun – Poftă bună!

Se pronunță: a-fi-IET ol-SUN

Hesap, lütfen. – Nota, vă rog.

Se pronunță: he-SAP liut-FEN

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Expresii-cheie în limba turcă pentru negocierea prețurilor în bazar

Negocierea face parte din experiența unui bazar tradițional și este privită ca o conversație prietenoasă. Este potrivit să negociezi atunci când cumperi suveniruri, textile, bijuterii sau obiecte de artizanat, însă întotdeauna cu respect și cu zâmbetul pe buze.

Bu ne kadar? – Cât costă?

Se pronunță: bu ne ka-DAR?

Bu kaç para? – Cât costă?

Se pronunță: bu kaci pa-RA?

Este o formulare întâlnită foarte des în piețe și bazaruri.

Çok pahalı. – Este prea scump.

Se pronunță: ciok pa-ha-LÎ

Biraz indirim yapabilir misiniz? – Îmi puteți face o reducere?

Se pronunță: bi-RAZ in-di-RIM ia-pa-bi-LIR mi-si-niz

Son fiyat? – Care este ultimul preț?

Se pronunță: son fi-IAT?

Una dintre cele mai folosite expresii în timpul negocierii.

Çok güzel. – Este foarte frumos.

Se pronunță: ciok giu-ZEL

Un compliment sincer poate destinde atmosfera și face conversația mai plăcută.

Mic ghid de conversație român-turc

Descoperă mai multe cuvinte și expresii în ghidul de conversaţie român – turc formulat de MAE:

Mic ghid de politețe în Turcia

Turcii sunt recunoscuți pentru ospitalitatea lor și apreciază turiștii care încearcă să vorbească măcar câteva cuvinte în limba lor. Un simplu Merhaba atunci când intri într-un magazin, într-o cafenea sau într-un restaurant este considerat un gest de respect.

La fel de important este să spui Teşekkür ederim atunci când cineva îți oferă un serviciu, îți aduce comanda la restaurant sau îți răspunde la o întrebare. De asemenea, nu ezita să spui Affedersiniz- scuzați-mă, dacă este cazul.

Nu în ultimul rând, nu îți fie teamă să pronunți greșit un cuvânt. Localnicii apreciază orice încercare de a vorbi limba turcă și sunt, de cele mai multe ori, bucuroși să te ajute sau să te învețe pronunția corectă.

Pe lângă câteva expresii în limba turcă, există și câteva obiceiuri locale care îți pot face vacanța mai plăcută și te pot ajuta să eviți situațiile neprevăzute.

Negocierea este o tradiție

Dacă vizitezi un bazar sau un magazin cu suveniruri, nu te grăbi să accepți primul preț. În multe astfel de locuri, negocierea face parte din experiență și este privită ca o conversație prietenoasă între vânzător și client. Totuși, în centrele comerciale, supermarketuri și magazinele cu prețuri afișate, acestea sunt fixe și nu se negociază.

Nu te grăbi în timpul negocierii

Dacă alegi să negociezi în bazar, păstrează o atitudine calmă și prietenoasă. Zâmbește, întreabă dacă se poate face o reducere și nu insista dacă vânzătorul spune că acela este ultimul preț. Dacă nu ajungeți la un acord, este perfect acceptabil să îi mulțumești și să pleci mai departe.

Bacșișul este apreciat

În restaurante, cafenele și hoteluri este obișnuit să lași un bacșiș dacă ai fost mulțumit de servicii. De regulă, acesta reprezintă între 5 și 10% din valoarea notei de plată, însă nu este obligatoriu.

Respectă regulile din moschei

Dacă vizitezi o moschee, poartă o ținută decentă. Femeile trebuie, de regulă, să își acopere capul cu o eșarfă, iar atât femeile, cât și bărbații trebuie să aibă umerii și genunchii acoperiți. La intrare, încălțămintea se lasă într-un spațiu special amenajat.

Acceptă un ceai dacă ai timp

În Turcia, ceaiul este un simbol al ospitalității. Dacă un comerciant sau un localnic te invită la un pahar de ceai, gestul este adesea unul de politețe și nu înseamnă neapărat că trebuie să cumperi ceva. Dacă nu ai timp, poți refuza politicos, mulțumind pentru invitație.

Numerarul poate fi util

În hoteluri, restaurante și magazinele mari vei putea plăti aproape întotdeauna cu cardul. Totuși, în bazaruri, piețe, magazine mici sau în unele mijloace de transport este bine să ai și numerar la tine.

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Sursă foto – Shutterstock.com

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