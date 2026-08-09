Medicii au fost solicitați să intervină în localitatea Recea Cristur, pentru un pacient care se simțea rău. La intrarea în localitate, aceștia au oprit să ceară indicații de la un grup de localnici, relatează publicația locală Dejeanul.

În loc să îi ajute, oamenii au început să îi filmeze și să devină agitați. După preluarea pacientului, în drum spre spitalul din Dej, ambulanța a fost blocată de un autoturism din care au coborât mai mulți indivizi înarmați cu bâte și topoare.

Agresorii au început să lovească vehiculul, strigând că este vorba despre „ambulanța neagră care fură copii”. Incidentul a escaladat când aceștia au aruncat o piatră care a spart geamul autosanitarei. Șoferul, rănit la ochi de cioburi de sticlă, a reușit totuși să conducă vehiculul până la Cluj-Napoca.

Ajuns la Cluj-Napoca, ambulanţierul a fost internat şi dus de urgenţă în sala de operaţie, deoarece cioburile i-au afectat corneea. Potrivit medicilor, acesta va avea nevoie de cel puţin trei luni de recuperare.

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