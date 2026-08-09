„Nazare e singura soluție”

Fostul lider liberal Crin Antonescu afirmă că responsabilitatea pentru faptul că Ilie Bolojan și guvernul acestuia se află încă la Palatul Victoria nu îi aparține exclusiv fostului premier, ci președintelui Nicușor Dan și Parlamentului.

Crin Antonescu spune că, dacă ar fi fost ales președintele României, nu l-ar fi desemnat pe Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru. Fostul lider liberal afirmă că Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, ar fi fost alegerea sa. „Pot să vă spun și pe cine aș fi desemnat dacă, sigur, reuneam o majoritate parlamentară pentru asta. Pe cine ar fi trebuit să desemneze domnul Nicușor Dan de trei luni de zile, în opinia mea, evident, dacă totuși vrea să termine criza asta în mod onorabil și cu o soluție de guvernare ar trebui să îl desemneze pe Alexandru Nazare”, a declarat Antonescu sâmbătă seară, într-o emisiune la Antena 3 CNN.

El consideră că Nazare este „singura soluție care răspunde punctelor esențiale” necesare funcției de prim-ministru. Fostul candidat la prezidențiale susține că nu i se poate reproșa lui Ilie Bolojan faptul că nu pleacă de la Palatul Victoria, în condițiile în care un nou guvern nu a fost încă învestit. „Foarte multe lucruri se reproșează domnului Bolojan, îi reproșez și eu multe, guvernarea pe care a avut-o și o are, (…) dar un reproș nu are temei și anume acela că se cramponează de scaun și nu pleacă. Domnul Bolojan va pleca în momentul în care domnul Nicușor Dan și o majoritate parlamentară vor învesti un guvern. Până atunci, responsabilitatea acestei întârzieri nu-i aparține domnului Bolojan”, a afirmat Crin Antonescu.

Antonescu: Dacă Nicușor Dan nu poate rezolva criza guvernamentală, trebuie să demisioneze

Crin Antonescu afirmă că actuala situație politică este rezultatul eșecului formulei politice prezentate electoratului la ultimele alegeri drept una „pro-europeană” și „pro-occidentală”.

„Am ajuns în această situație pentru că o formulă care a fost vândută încă din alegeri, vândută și la alegerile prezidențiale și vândută într-o retorică electorală sub formula pro-europeni, pro-occidentali, mai nou, spune domnul președinte, a eșuat. De ce, cum, cine e vinovat? Putem să avem fiecare păreri. Asta contează, faptul este că a eșuat!”, a spus Antonescu.

Fostul lider liberal consideră că președintele Dan ar fi trebuit să caute o soluție de guvernare inclusiv fără PNL, în cazul în care partidul nu acceptă o altă variantă decât un Executiv condus de Ilie Bolojan.

„Din acel moment înseamnă că trebuie căutată o formulă fără PNL”, a afirmat Crin Antonescu, potrivit News.ro. Întrebat ce ar trebui să facă președintele dacă își dorește formarea unui guvern, dar nu reușește să găsească o soluție, Antonescu a răspuns: „Cum adică nu poate? Atunci trebuie să demisioneze!”.

El a susținut că președintele trebuie să își exercite atribuțiile constituționale și să acționeze decisiv.

„Eu știu că noi numai de suspendări – nici n-am pus problema și de alegere anticipată și la președinte n-avem nevoie – dar să știți că un președinte, ca să merite să îl am, trebuie să poată. Nu altceva decât îi prescrie Constituția, dar aia trebuie să poată!”, a declarat acesta.

Crin Antonescu îl acuză pe Nicușor Dan că nu acționează decisiv

Fostul lider liberal susține că președintele Nicușor Dan ar trebui să treacă de la discuții și apeluri la acțiuni concrete pentru rezolvarea crizei politice. „Domnul Nicușor Dan ba îi mustră, ba invită, ba îi așteaptă, când, de fapt, trebuie să acționeze decisiv. De trei luni domnul Nicușor Dan ne roagă pe noi, cetățenii, să fim calmi, anunțându-ne că vom trece și prin asta – trecem, sigur că trecem! – și doi: rugându-se de partide să fie responsabile, cum trebuie să mai fie ele. Or, e momentul în care domnul președinte, de-aia e președinte, trebuie să acționeze!”, a afirmat Antonescu.

El a mai susținut că nu l-ar fi nominalizat pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier dacă ar fi câștigat alegerile prezidențiale. „Am fost singurul care nu a spus niciodată că îl pune pe domnul Bolojan prim-ministru”, a precizat fostul lider PNL.

Atac dur la adresa lui Ilie Bolojan

Crin Antonescu a lansat și o serie de critici dure la adresa lui Ilie Bolojan. „Cred că Bolojan, ca să vă citez, face mișto de noi, toți ceilalți. (…) Pentru că este un demagog rudimentar domnul Bolojan. O spun, nu e o jignire, este un demagog rudimentar inclusiv în chestiunea asta (privind criza energiei – n.r.). Îl cunosc de mult, dar asta nu schimbă situația domniei sale, din păcate”, a declarat Crin Antonescu.

El a afirmat că nu s-a gândit niciodată la Bolojan ca la persoana cea mai calificată pentru funcția de premier, ținând cont de experiența acestuia. Antonescu a mai spus că, atunci când Bolojan a ajuns la conducerea PNL, nu și-a imaginat că acesta va transforma partidul într-o formațiune asemănătoare cu USR. „Nu am crezut chiar că o să ajungă Partidul Național Liberal să rămână în Sighiartău, domnul primarul de la Reșița și domnul Florin Roman, că ăștia sunt vechi. Dincolo de chestiunea asta, domnul Bolojan m-am gândit că avea treabă la partid, că sunt multe de făcut la partid, de aprins lumina, de dobândit o experiență parlamentară pe care domnia sa nu o are”, a spus fostul președinte al PNL.

Antonescu: Bolojan nu va crește electoral peste suma PNL-USR

Crin Antonescu susține că Ilie Bolojan nu va obține, din punct de vedere electoral, un rezultat mai mare decât suma rezultatelor PNL și USR.

„Se putea întâmpla să fie un prim-ministru foarte bun. N-a fost. Dar am pornit de la demagogie. (…) Domnul Bolojan este preocupat acum, apropo de criză, domnul Bolojan n-are niciun gând să facă ceva bun pentru ca noi să ieșim din această criză, domnul Bolojan crede împreună cu propaganda sa – pe bună dreptate sau nu vom vedea, eu cred că nu – că va acumula la nesfârșit niște puncte și cu prețul vraiştei care e România, că România stă fără guvern, o să fie bine așa și o să adune puncte întruna, întruna. Eu cred că mai mult decât suma PNL-USR cât era ea la început nu va aduna”, a afirmat Antonescu.

În opinia sa, în timp ce Bolojan și susținătorii acestuia speră să câștige electoral prin conflictul cu PSD, această strategie ar putea duce la creșterea susținerii pentru AUR.

„În vreme ce domnul Bolojan și propaganda sa speră că ducând această luptă, asta a lor în care sunt experți, cu PSD-ul, vor ajunge la jumătate plus unul din electoratul României, ei de fapt, cu fiecare zi, adaugă voturi părții celeilalte, AUR”, a concluzionat Crin Antonescu.

Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum mai bine de două luni, iar de atunci, România nu are un Guvern plin

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. După câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac, premier tehnocrat. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

Variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan

În acest context, duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

O zi mai târziu, pe 23 iunie, președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Ilie Bolojan afirmase că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou Guvern prin răzgândiri repetate. Cum s-a apărat PNL

În acest context, Nicușor Dan a lăsat de înțeles că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern „plin”, adică promite ceva, dar își schimbă repetat punctul de vedere.

Mai întâi, pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Iar pe 26 iunie, după discuțiile fără rezultat de la Cotroceni cu liderii partidelor, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit.

Replica nu a venit de la Ilie Bolojan în calitate de președinte al PNL, ci de la Siegfried Mureșan: „Partidul Național Liberal nu îl va susține – și nici nu a spus vreodată că îl va susține – pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”. Apoi a intervenit si Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: „Dacă dv. preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică. Ca președinte, trebuie să spuneți ca PSD a demolat guvernul pro-european, a nesocotit protocolul de guvernare, angajamentele externe, programul de reforme și mai ales respectul față de români”.

Ultima rundă de negocieri la Cotroceni a fost pe 13 iulie, dar din nou fără rezultat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE