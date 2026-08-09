Plajele private din Ostia, în centrul schimbării

La Ostia, o suburbie de coastă a Romei, trei plaje private au fost deja închise. Potrivit mai multor surse locale, complexul balnear „Shilling” este demolat din cauza unor încălcări ale normelor de construcție și altor acuzații.

De asemenea, „Sporting Beach” și „Beachclub Village” au fost închise, cel din urmă fiind suspectat de legături cu mafia. Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat că dorește să transforme aceste porțiuni de plajă în zone cu acces liber pentru public.

„Doar 1,2 kilometri din cei 11,3 kilometri de litoral din Ostia sunt în prezent accesibili gratuit”, menționează Blick. Autoritățile plănuiesc extinderea zonelor publice la 6,5 kilometri și reducerea la jumătate a numărului de operatori privați, până la 35.

Plajele private, un subiect controversat

Problema plajelor private este una sensibilă în Italia. Aproximativ 42% din litoralul țării este concesionat unor operatori privați, deși, conform legii, accesul la mare ar trebui să fie gratuit. Tot mai mulți italieni se declară nemulțumiți de prețurile ridicate pentru șezlonguri și de gardurile înalte care blochează accesul liber.

Mai mult, unele dintre aceste construcții au fost ridicate fără autorizație, alimentând și mai mult nemulțumirile populației.

Această situație a atras și atenția altor regiuni italiene, precum Liguria și Puglia, unde autoritățile locale iau în considerare măsuri similare pentru a reda plajele publicului.

Reforma UE care schimbă regulile jocului

Controversa are la bază o directivă europeană cunoscută sub numele de „Bolkestein”, adoptată în 2006, care cere statelor membre să deschidă concesiunile publice concurenței. Italia are termen până în iunie 2027 să lanseze noi licitații pentru cele peste 30.000 de concesiuni de plaje, în mare parte gestionate de afaceri de familie de zeci de ani.

Scopul reformei este de a stimula concurența pe piața unică europeană, dar operatorii locali se tem că vor fi excluși de marile companii internaționale. Aceștia denunță reforma drept o „expropriere” și o „vânzare la preț de nimic”.

„Investim în aceste plaje de decenii”, susțin operatorii, îngrijorați că noile condiții de concesionare vor duce la creșterea taxelor și, implicit, a tarifelor pentru turiști.

În timp ce operatorii încearcă să blocheze implementarea directivei, autoritățile italiene rămân hotărâte să îmbunătățească accesul public la plaje. Odată cu deschiderea noilor licitații, turiștii ar putea beneficia de mai multe opțiuni de acces gratuit, ceea ce ar putea transforma experiența vacanțelor pe litoralul italian în următorii ani.

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