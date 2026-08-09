Aglomerația extremă afectează în special Autostrada A2 București–Constanța, drumul național DN1 pe Valea Prahovei, DN7 în județul Vâlcea și DN39 pe litoral.

Carambol cu șase mașini pe Autostrada A2

Punctul critic al acestei după-amiezi se înregistrează pe Autostrada A2 București – Constanța, pe sensul de mers către Capitală, unde valorile de trafic sunt deosebit de ridicate. Situația a fost agravată de un grav accident rutier produs la kilometrul 161, în zona localității Cernavodă.

În coliziune au fost implicate șase autovehicule. În urma evaluărilor medicale efectuate la fața locului de către echipajele de intervenție, au fost identificate trei victime, dintre care una a necesitat transportul de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pentru fluidizarea zonei și evitarea blocajelor totale, Poliția Rutieră a luat măsura devierii circulației de pe autostrada A2 de la kilometrul 161, pe drumul județean DJ 381, prin localitatea Medgidia.

Coloane de kilometri pe DN1, Valea Prahovei și DN7 Călimănești

Nici pe drumurile de munte situația nu este mai bună. Pe Drumul Național 1 Ploiești – Brașov se circulă în condiții deosebit de îngreunate. Coloane compacte de mașini s-au format pe sensul de urcare către Brașov, între localitățile Nistorești și Comarnic, dar și în interiorul stațiunii Bușteni. De asemenea, pe sensul de coborâre către Ploiești și București, traficul este blocat între Predeal și Bușteni.

Probleme majore de circulație sunt raportate și pe DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu. Pe raza stațiunii Călimănești, mașinile înaintează cu bară la bară în ambele direcții de mers.

Blocaje la Marea Neagră și rutele pe care se circulă normal

Pe litoral, principala arteră de legătură, DN39 Constanța – Vama Veche, înregistrează aglomerație masivă. Șoferii întâmpină dificultăți în zona stațiunii Eforie Nord pe sensul spre Vama Veche, precum și în stațiunea Eforie Sud și localitatea Agigea, pe sensul de mers către Constanța.

În ciuda aglomerației generalizate de pe marile șosele turistice, reprezentanții Centrului Infotrafic precizează că pe autostrăzile A1 București – Pitești, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud circulația se desfășoară duminică după-amiază în condiții normale, fără blocaje.

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