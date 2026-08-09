Noua tehnică a hoților de buzunare

O scenă filmată în noaptea de duminică spre luni, 2 spre 3 august 2026, în Playa de Palma, Mallorca, surprinde momentul în care un bărbat fură bunurile unui turist folosind „metoda Ronaldinho”.

Conform publicației Ultima Hora, incidentul s-ar fi produs în jurul orei 5:30. În imaginile filmate, suspectul adoptă o atitudine relaxată și pare că încearcă să intre în contact cu turistul.

Modalidades de hurto más habituales en las zonas turísticas: el método Ronaldinho. Un presunto carterista ha sido grabado este lunes de madrugada mientras robaba a un turista en la segunda línea de la Playa de Palma. pic.twitter.com/mfwgKcksyk — ACCION POLICIAL (@com_accion) August 3, 2026

Bărbatul se apropie de victimă și profită de apropierea dintre cei doi pentru a-și introduce discret mâna într-unul dintre buzunarele acesteia. După ce ia obiectele victimei, suspectul se îndepărtează calm, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Ulterior, el vorbește cu o femeie care, potrivit imaginilor, ar putea fi complicea sa.

Cum funcționează „metoda Ronaldinho”

Denumirea „metoda Ronaldinho” face referire la fostul fotbalist al echipei FC Barcelona.

Tehnica presupune simularea unui gest prietenos, precum o îmbrățișare sau o strângere de mână foarte călduroasă, pentru a distrage atenția victimei. La fel ca într-un dribling, gestul este folosit pentru a ascunde furtul comis în timpul scurtului moment de apropiere.

Hoții vizează adesea persoane mai puțin atente, în special turiști aflați sub influența alcoolului sau persoane care nu cunosc bine zona.

Furturile din buzunare, o problemă recurentă în Spania

În Mallorca, sunt depuse anual peste 600.000 de plângeri pentru furturi fără violență. Hoții de buzunare îi vizează în special pe turiștii aflați sub influența alcoolului și, cel mai adesea, pe persoanele în vârstă.

Imagine generată cu AI

Potrivit poliției, numărul acestor furturi scade ușor, câteva procente în fiecare an, însă fenomenul depășește cu mult granițele insulei Mallorca.

„Tehnica scuipatului”, folosită la Barcelona

Barcelona este pe primul loc între orașele cele mai afectate, urmată de Madrid și Valencia.

În capitala Cataloniei, una dintre metodele folosite de hoții de buzunare este „tehnica scuipatului”.

O persoană scuipă victima, după care un complice se preface că îi vine în ajutor pentru a o curăța. În timp ce îi acordă acest ajutor aparent dezinteresat, îi sustrage bunurile.

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