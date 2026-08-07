Din aceleași contacte directe cu oameni, din diverse clase sociale, cei mai mulți dintre ei din clasa de mijloc, azi am sentimentul că trăim o criză socială mai intensă decât aceea care mocnea în 2024 și a erupt la vot în 24.11.2024. Mai concret, cred că azi:

– sunt și mai mulți români nemulțumiti de actuala conducere politică a țării, 

intensitatea nemulțumirii și a furiei este mai mare

– tribalizarea/fragmentarea din societate și din sistemul politic este și mai mare,

– spre deosebire de 2024, criza economică se simte tot mai acut de către tot mai mulți români, se pierd locuri de muncă, se reduc veniturile în termeni reali, puterea de cumpărare a banilor scade din cauza inflației mari, încă nu se vede perspectiva de redresare a economiei etc.

– starea de nemulțumire va fi acutizată dacă în România, în zilele/săptămânile următoare, nu va exista destulă energie electrică și oamenii vor fi nevoiți să guste iar din întunericul și disconfortul specifice anilor 80. Prețurile la combustibili sunt și ele în creștere, mai ales agricultorii fiind loviți dur de prețul motorinei, care nici măcar nu e clar unde se stabilizează… 

Nici nu vreau să iau în calcul impactul economic și social al unei eventuale retrogradări la junk de către vreuna dintre agențiile de rating (urmează să anunțe decizia Moodys vineri 7.08.2026, acest text fiind scris pe 6.08.2026)…

Așadar îmi pun problema: cine, cum și când da exploata/detona această nemulțumire? 

Cred că va conta foarte mult și contextul extern și felul în care va fi el perceput/interpretat de diverși actori interni din jocul de putere (ăla mai puțin văzut de public). De exemplu, cred că în noiembrie 2024, unii (care se credeau deștepți) din sistemul de putere de pe malul Dâmboviței au crezut că, după victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA (din 5.11.2024), ăla va fi un moment bun ca ei să pună la conducerea României un președinte cu simpatii proruse declarate explicit, precum Călin Georgescu. Fostul președinte Traian Băsescu a înțeles acel joc dâmbovițean pro-Georgescu și l-a denunțat public ca fiind în cea mai mare parte românesc, probabil și cu ceva sprijin rusesc. Din păcate, nici azi președintele țării, ales de peste 6,1 milioane de români pe 18.05.2025 (inclusiv în urma promisiunii sale electorale că va spune românilor adevărul despre ce s-a întâmplat atunci), nu a făcut public un raport convingător, mai detaliat, despre cauzele anulării alegerilor din 6.12.2024, iar asta a mai pus niște gaz pe focul nemulțumirii câtorva milioane de români…  

Întrucât cred că starea socială actuală din România are un potențial clar pre-revoluționar, adică poate fi urmată de o explozie/descătușare/detonare, încerc să evoc, pe scurt, care ar putea fi niște variante de evoluție:

O revoltă socială. Asta ar putea fi declanșată de un eveniment de tip „lebădă neagră”, cu presiune pe instituțiile statului, cu risc de violențe fizice/anarhie etc. Vedem de multe ori instituții slabe și incapabile să gestioneze evenimente mult mai puțin complicate decât acest scenariu, deci majoritatea dintre noi nu cred că ar paria că statul român ar face față cu bine într-un astfel de scenariu, în care aproape orice deznodământ ar fi posibil.

O revoluție la vot. Cred că, dacă azi ar avea loc alegeri parlamentare pe bune (nu precum cele falsificate din 2024, apud Băsescu), votul de protest ar putea duce la o majoritate în Parlament de peste 50% a extremiștilor (tabăra acelora care în decembrie 2024 plănuiau desanturi cu armate private asupra Bucureștiului, iar în martie 2025 amenințau public cu uciderea prin „jupuire în piața publică” a membrilor Biroului Electoral Central). Cred că nemulțumirea și furia populară este atât de mare, încât nu ar mai conta niciun fel de dezvăluiri despre aceștia, niciun fel de sperieri mediatice ale publicului despre ce ar putea să se întâmple (inclusiv vrep prăbușire economică de tipul Greciei după jocul Syriza). 

O revoluție a bunei guvernări. Ăsta este singurul scenariu pozitiv pentru România azi. Ce ar presupune? Mai multe aspecte, despre care voi detalia cu altă ocazie. Azi aș spune doar că, pentru a combate faptul că peștele se împute de la cap (conform înțelepciunii populare românești), ar trebui să înceapă de la un prim-ministru mai bun decât cei din ultimii cel puțin 15 ani (în ordine cronologică, Ponta, Cioloș, Grindeanu, Tudose, Dăncilă, Orban, Cîțu, Ciucă, Ciolacu, Bolojan). 

Domnule președinte Nicușor Dan, you have the floor (vorba prietenilor americani)! Sau pe limba noastră strămoșească: faceți ACUM o nominalizare bună de candidat de prim-ministru! Nu vrem o nouă nominalizare proastă și nici pe asta de la Sfântul Așteaptă! Poate vă mai plimbați zilele astea pe la vreo mănăstire și vă luminează mintea Maica Domnului (în al cărei post suntem), ca să nu se aleagă praful de grădina ei (cum este numită România de unii credincioși creștini)… 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

parpalache 07.08.2026, 08:35

Domnu avocat Dima?Mai bine va țineți de avocatura dv.și lasați Propaganda„europenista” ca și așa sunt prea destui politruci!Nu crezi ca ar fi corect și sa ne dai și un citat- din declarațiile lui Calin Georgescu- care sa dovedeasca acele„simpatii proruse declarate explicit”?D-asta a fost el votat de atâția români?Nimic despre furia impotriva multinaționalelor care nu platesc nimic statului român și care ofera salarii de doar 1/3 fața de salariile din țarile de origine-(cum explica Mircea Geoana-surprinzatorul vot- catre ziarul european Politico)?Nimic despre faptul ca politica României nu se mai face in România?Nimic despre nemulțumirea fața de „sluj-ul”catre Ucraina-moștenitoarea URSS la frontiera noastra de nord?Și cum il batjocorea- tâmp- Propaganda, ca promitea și „apa hrana,energie” ?Ce era de hilizit aicea?Ca ne exportam cerealele ca materii prime și importam pâna și aluatul de pâine?Cât despre apa și energie...mai e nevoie de vreo demonstrație- ca sunt de o importanța vitala?

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
GSP.RO
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
GSP.RO
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Maia Sandu, după vizita unei delegației talibane la Chișinău: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu se documentează”
Adevarul.ro
Maia Sandu, după vizita unei delegației talibane la Chișinău: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu se documentează”
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Comoara veche de 1.700 de ani scoasă la iveală de seceta de pe Dunăre, între România şi Bulgaria. Imagini rare
ObservatorNews.ro
Comoara veche de 1.700 de ani scoasă la iveală de seceta de pe Dunăre, între România şi Bulgaria. Imagini rare
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
ȘOCANT: jucătorul naționalei a fost ucis în bătaie într-un atac stradal!
GSP.ro
ȘOCANT: jucătorul naționalei a fost ucis în bătaie într-un atac stradal!
Parteneri
Ce a pățit o vedetă care a făcut o baie pe o plajă cunoscută? Pericolele înotului
Mediafax.ro
Ce a pățit o vedetă care a făcut o baie pe o plajă cunoscută? Pericolele înotului
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Redactia.ro
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
A fost găsit trupul lui Ionuț, tânărul de 23 de ani care s-a răsturnat cu skijetul la Dubova. Era căutat de 2 zile
KanalD.ro
A fost găsit trupul lui Ionuț, tânărul de 23 de ani care s-a răsturnat cu skijetul la Dubova. Era căutat de 2 zile

Politic

Parteneri
Dinamo, lovitura de ultimă oră a lui Adrian Mazilu. „A semnat!”
Fanatik.ro
Dinamo, lovitura de ultimă oră a lui Adrian Mazilu. „A semnat!”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online