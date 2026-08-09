De la primele ore ale dimineții, salvamarii au arborat steagul roșu pe toate plajele din stațiunea Eforie, indicând interdicția de a intra în apă din cauza pericolului ridicat. În ciuda avertismentelor, mai mulți oameni și-au pus viața în pericol. Marea a fost agitată, iar valurile au ajuns și la doi metri.

„Jandarmii au venit, astăzi, în sprijinul nostru pentru a-i convinge pe turiști să iasă din apă și să respecte avertismentele. În larg, valurile ajung până la 2 metri, iar curenții sunt extrem de puternici. Chiar și pentru înotătorii experimentați marea poate deveni periculoasă în doar câteva secunde”, au transmis salvamarii, exprimându-și recunoștința pentru sprijinul oferit de Jandarmeria Română.

Patru jandarmi, echipați cu un ATV și un UTV, au patrulat în zonă pentru a avertiza turiștii. Două persoane, care au ignorat interdicția de scăldat, au fost sancționate contravențional fiecare cu câte 500 de lei, potrivit CT News.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța recomandă turiștilor să respecte semnificația steagurilor arborate pe plajă și indicațiile salvamarilor, având în vedere că steagul roșu semnalizează existența unor condiții periculoase pentru scăldat.

Astfel de acțiuni de prevenire și protecție vor continua să fie desfășurate pe litoralul românesc pe toată durata sezonului estival, pentru a evita incidentele tragice și a asigura siguranța turiștilor.

Apelul salvamarilor către turiști a fost: „Rămâneţi pe mal şi respectaţi indicaţiile salvamarilor! Nu vă riscaţi viaţa pentru câteva minute în apă. Marea poate fi admirată şi de pe mal”.

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