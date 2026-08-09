Cântăreața a subliniat că majoratul căsniciei lor merită marcat printr-o ceremonie specială de reînnoire a jurămintelor, chiar în ziua în care va împlini 40 de ani.

Andra: „Sunt gata de reînnoirea jurămintelor”

„Sunt gata să mă mărit. Cătăline, unde ești? Anul ăsta facem 18 ani de căsătorie, deci eu sunt gata de reînnoirea jurămintelor. Parcă așa se zice, nu? Jur să-ți fiu credincioasă, jur să te iubesc mereu! (…) Înnoim jurămintele. O să te zăpăcesc până la ziua mea. Noi ne-am căsătorit de ziua mea. Adică pe 23 august e și ziua mea, e și ziua noastră. Împlinim 18 ani, adică majoratul. Trebuie sărbătorit într-un fel”, a transmis Andra, pe Instagram.

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Mesajul a continuat cu o mărturisire despre importanța legăturii lor de familie și despre sprijinul divin pe care îl simte în viața de zi cu zi.

„18 ani de căsătorie și parcă ne iubim din alte vieți. Nicio bogăție mai mare nu există în lume decât familia ta. Dumnezeu ne-a iubit și mai mult și ne-a dăruit doi copii minunați și buni”, a adăugat artista.

Andra lansează o piesă nouă pe 13 august

Sărbătoarea din familia Măruță începe mai devreme în acest an. Înainte de 23 august, Andra le-a pregătit o surpriză fanilor săi, lansând o piesă nouă, Anotimp.

„De ziua mea, pe 23 august avem multe motive de sărbătorit. Dar până atunci sărbătorim pe 13 august o frumoasă lansare. Dar bucuria mea cea mai mare vine abia pe 13 august! Lansez, în sfârșit, o piesă pe care o țin la sertar de muuultă vreme. «Anotimp» e piesa aia, așa, fix pe sufletul meu (și sper că va fi și pe sufletul vostru!). Eu, una, abia aștept să-i dați play și să își găsească locul în inimile voastre!”, a explicat cântăreața.

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