Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 8 – 14 august 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 8 – 14 august 2026

Zodia Berbec. Pe fondul conjuncției în care se va afla cu Jupiter, Mercur va inflama spiritele răscolite de bănuieli și nemulțumiri în plan sentimental; conjugat și cu efectele stridente ale Lunii Noi în Leu. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 8 – 14 august 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 8 – 14 august 2026

Zodia Taur. Mercur va intra în zodia Leului și se va alătura perechii astrale Jupiter/Soare, creând un context de mare intensitate care va fi intensificat de Luna Nouă în Leu, însoțită de o eclipsă totală de Soare. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 8 – 14 august 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 8 – 14 august 2026

Zodia Gemeni. Atitudine dezinvoltă, efort de a scăpa de griji, dorință de evadare, de relaxare, ceea ce va fi posibil prin contribuția planetei Venus, care realizează o relație armonică cu planetele care tranzitează casa I a personalității nativilor. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 8 – 14 august 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 8 – 14 august 2026

Zodia Rac. Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care conferă onoare militară, promovări și bogăție, dar insuflă și comportament dizarmonic, mânii, revolte, asprime în exprimare. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 8 – 14 august 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 8 – 14 august 2026

Zodia Leu. Mercur va intra în zodia Leului și va tranzita casa I a personalității celor care s-au născut în acest semn, conferindu-le o foarte bună capacitate de abordare verbală a chestiunilor personale. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 8 – 14 august 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 8 – 14 august 2026

Zodia Fecioară. Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care, în sine, conferă onoare militară, promovări și bogăție, intensificând trăsături ca demnitatea și le va da nativilor capacitatea de a se afirma ca niște lideri și buni organizatori. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 8 – 14 august 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 8 – 14 august 2026

Zodia Balanță. Contextul ar putea fi profitabil dacă nativii vor participa la diferite acțiuni sociale, unde vor cunoaște persoane care le pot oferi, mai târziu, o susținere. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 8 – 14 august 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 8 – 14 august 2026

Zodia Scorpion. Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, va fi un factor activ care le va permite nativilor să se remarce prin intervențiile verbale (alocuțiuni, discursuri, interpelări, interviuri, conferințe) în domeniul profesional. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 8 – 14 august 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 8 – 14 august 2026

Zodia Săgetător. Luna Nouă în Leu, însoțită de o eclipsă totală de Soare, va crea premisele unei împrejurări remarcabile care să le ofere șansa să deschidă un nou capitol pe baza altor aspirații și așteptări de la ei și de la viață. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 8 – 14 august 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 8 – 14 august 2026

Zodia Capricorn. Plasamentul lui Marte în Gemeni indică, în continuare, o vulnerabilitate la nivelul brațelor, toracelui, plămânilor și al unor funcții (respiratorii sau de comunicare). Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 8 – 14 august 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 8 – 14 august 2026

Zodia Vărsător. Forfotă în plan sentimental, dar și multă dorință de noutate, de surpriză, care îi va provoca pe nativi să răspundă cu entuziasm tuturor chemărilor și provocărilor care le ies în cale, ademenindu-i ca niște sirene. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 8 – 14 august 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 8 – 14 august 2026

Zodia Pești. Fiind vorba de Jupiter, Marele Benefic și Protector, dar și Guvernatorul Peștilor, acest context ar trebui să funcționeze în chip onest sau lămuritor ori, pentru unii, chiar spectaculos. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 8 – 14 august 2026.

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