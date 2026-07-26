Marvel Studios a făcut două dintre cele mai importante anunțuri de la San Diego Comic-Con 2026. Ryan Gosling va interpreta noul Ghost Rider într-un film dedicat personajului, iar David Jonsson va prelua rolul noului Black Panther în „Black Panther 3”. Dezvăluirile au stârnit reacții din partea fanilor prezenți în celebra sală Hall H, potrivit pagesix.com.

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Ryan Gosling intră în Universul Marvel ca Ghost Rider

Marvel Studios a confirmat sâmbătă, în cadrul evenimentului San Diego Comic-Con, că Ryan Gosling îl va interpreta pe Ghost Rider, unul dintre cele mai cunoscute personaje din universul Marvel.

Actorul, în vârstă de 45 de ani, de trei ori nominalizat la premiile Oscar și cunoscut pentru rolurile din Barbie și La La Land, va juca în filmul de sine stătător „Ghost Rider”, programat să ajungă în cinematografe în 2028.

După prezentarea oficială, Ryan Gosling a urcat pe scena din Hall H și a fost întâmpinat cu aplauze puternice. „După cum știți, acesta este un personaj pe care mi-am dorit să îl interpretez de foarte mult timp”, a declarat actorul.

Ryan Gosling lucrează din nou cu Shawn Levy

Filmul „Ghost Rider” îi reunește pe Ryan Gosling, regizorul Shawn Levy și scenaristul Jonathan Tropper, după colaborarea la viitorul lungmetraj „Star Wars: Starfighter”. Shawn Levy, care a regizat și succesul „Deadpool & Wolverine”, a vorbit despre noul proiect în fața fanilor.

„Am un sentiment extraordinar de deja-vu, pentru că eram aici și acum doi ani, când am prezentat «Deadpool & Wolverine».

Ryan Gosling este absolut incredibil. O spun cu tot respectul. Am petrecut mult timp anul trecut lucrând la «Starfighter», iar când Ryan a început să vorbească despre acest personaj, i-am spus: «Frate, hai să pornim la drum». Ne revedem în 2028!”, a declarat regizorul.

Nicolas Cage a fost primul Ghost Rider pe marele ecran

Personajul Ghost Rider a fost interpretat anterior de Nicolas Cage. Actorul a dat viață motociclistului Johnny Blaze în filmul „Ghost Rider” din 2007, revenind apoi în „Ghost Rider: Spirit of Vengeance”, lansat în 2011.

În primul film, Eva Mendes, partenera de viață a lui Ryan Gosling, a interpretat-o pe Roxanne Simpson. Deocamdată, Marvel nu a anunțat dacă actrița va reveni în noua producție.

David Jonsson devine noul Black Panther

Un alt moment important al prezentării Marvel a fost anunțul că David Jonsson, actorul remarcat în „Alien: Romulus”, va interpreta noul Black Panther. În „Black Panther 3”, actorul îl va juca pe fiul adult al lui T’Challa, care va prelua mantia celebrului supererou. Regizorul Ryan Coogler a confirmat că filmul va avea premiera pe 15 decembrie 2028.

Vizibil emoționat, David Jonsson le-a mulțumit celor implicați în proiect. „Vă mulțumesc acestei familii extraordinare pe care am onoarea, privilegiul și binecuvântarea să o alătur”, a spus actorul, în timp ce publicul a început să scandeze „Wakanda”.

Personajul continuă moștenirea lui Chadwick Boseman

Noul personaj a fost introdus în ultimele minute ale filmului „Black Panther: Wakanda Forever”, când publicul a aflat că T’Challa, interpretat de regretatul Chadwick Boseman, avea un fiu împreună cu Nakia, personaj interpretat de Lupita Nyong’o.

Chadwick Boseman urma să revină în continuarea francizei, însă actorul a murit în 2020, la vârsta de 43 de ani, după o luptă discretă cu cancerul de colon.

Ryan Reynolds a alimentat zvonurile despre viitorul lui Deadpool

Comic-Con a adus și un moment care a stârnit numeroase speculații în rândul fanilor Marvel. Ryan Reynolds a apărut în public în timpul prezentării distribuției filmului „Avengers: Doomsday”, purtând costumul gri al lui Deadpool din benzile desenate X-Force.

Deși Marvel nu l-a anunțat oficial în distribuția noului film, actorul a glumit pe seama apariției sale. „Mă cheamă Ricky”, a spus Ryan Reynolds, adăugând că „m-am costumat foarte serios”, alimentând astfel zvonurile potrivit cărora Deadpool ar putea apărea în viitoarea producție Marvel.

Două filme importante programate pentru 2028

Anunțurile făcute la San Diego Comic-Con confirmă planurile Marvel pentru următorii ani. „Ghost Rider”, cu Ryan Gosling în rol principal, și „Black Panther 3”, în care David Jonsson preia moștenirea lui T’Challa, sunt programate să ajungă în cinematografe în 2028 și se numără deja printre cele mai așteptate producții ale studioului.

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