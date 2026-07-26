„Dacă americanii se lasă înşelaţi din nou de sionişti sau li se aliniază şi insistă să continue războiul, mai ales prin atacuri aeriene, (războiul – n.r.) se va extinde din punct de vedere geografic”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei, Mohammad Akraminia, citat de televiziunea iraniană de stat.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să fie primit marţi, la Casa Albă, de către preşedintele american Donald Trump, la trei săptămâni de la reluarea ostilităţilor între Statele Unite şi Iran.

Cei doi lideri de stat urmează să se întâlnească în urma unor dezacorduri pe tema războiului cu regimul islamic de la Teheran și relațiilor SUA cu partenerii din Golf.

Autotritățile israeliene și-au exprimat zilele trecite îngrijorări în privința acordului de cooperare în domeniul energiei nucleare civile semnat de Statele Unite cu Arabia Saudită. În opinia lor, acest acord este un „eșec strategic”.

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