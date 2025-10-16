S-a îndeplinit visul pe care l-au avut Shurubel și Bogdan Ciudoiu în urmă cu mulți ani: „Bă, asta chiar se întâmplă?”

Într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, Bogdan Ciudoiu a dezvăluit că în urmă cu foarte mulți ani chiar s-a gândit alături de Shurubel (Andrei Lăcătuș) la momentul în care ei doi ar putea avea o emisiune la TV. Și iată că visul lor s-a îndeplinit!

Bogdan Ciudoiu și Shurubel s-au gândit cum ar fi să aibă propria emisiune la TV

„Noi am avut la un moment dat discuția asta. Dar mai departe de un vis nu a fost practic niciodată. Ne-am gândit la chestia asta, cum ar fi să mutăm un matinal de la radio, pe care îl facem de atâta timp, într-un platou de televiziune. Dar nu ne-am gândit niciodată serios. Când am ajuns în contextul ăsta, chiar ne uitam unul la altul și ne gândeam: «Bă, asta chiar se întâmplă? Noi chiar o să facem live de luni până vineri la PRO TV?». Și e o emisiune de dimineață și ne-am trezit așa, cumva în mijlocul evenimentelor, și a trebuit…

Are Andreea Caranda o vorbă foarte bună și mi se pare că se aplică în televiziune. Ne-a zis: «Vedeți că televiziunea trebuie să v-o imaginați, la nivelul ăsta, la o stație care are pretenții de number one și care este cel mai curat și cel mai puternic brand de televiziune din România… Vedeți că e… Imaginați-vă un tren care merge cu 100 de kilometri pe oră și voi sunteți într-o gară și el vine și voi cumva trebuie să vă agățați de el și să vă suiți cumva în el, pentru că el nu o să se oprească niciodată, nu o să stea în loc. Nu poate să stea în loc, nu are atâta răbdare, nu poate să stea un an de zile după tine, să-ți dai tu seama cam ce ar trebui să faci. Trebuie să ajungi la viteza asta de rulare foarte rapid»!

Din fericire am reușit cumva, ne-am aliniat destul de repede la ce se dorește și apoi mi se pare că și audiențele, din fericire, au confirmat faptul că oamenii ne acceptă și ne simpatizează și de aici mai departe au început să curgă foarte repede edițiile. Eu nu știu, în patru ani de zile, cred că avem peste 1.500 de ediții live. Sau peste o mie de ediții live, cu siguranță. Și mi se pare ireal cât de repede au trecut”, a spus Bogdan Ciudoiu în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cum se împarte între TV, radio și viața personală, deoarece el este și prezentator la matinalul PRO FM, de luni până vineri, între orele 7.00 și 10.00, Bogdan Ciudoiu a spus că îl ajută foarte mult faptul că are motocicletă. Astfel, el reușește să ajungă la ora 10.30 la „Vorbește Lumea”.

Motocicleta îl ajută să se strecoare prin traficul din București

„A fost mai greu, poate, în primele luni în care am făcut asta. A fost o perioadă de adaptare. Vin direct de la radio la TV. Folosesc motocicleta 90% din an. Trebuie să fie zăpadă pe jos, ca să nu folosesc motocicleta. Dar dacă plouă, dacă bate vântul, n-am o problemă, vin cu motocicleta, pentru că trebuie să mă asigur că ajung la platoul la timp. Eu undeva la ora 10.00 plec de la radio, la 10.30 sunt deja în direct în altă parte a orașului. Și între timp trebuie să facem… să dăm puțină pudră, să mă cablez, să mai călcăm un tricou sau o cămașă, mai schimbăm ceva din ținută… Deci nu pot să las totul pe ultima sută de metri.

Motorul îmi oferă relaxarea asta, că ajung fără adrenalină, fără stres. Cu motorul ajung liniștit de fiecare dată. Deci drumul este acoperit. Când trebuie să vin cu mașina, în schimb, este un mare stres pentru mine. Orice lucrare pe drum, orice mic incident, orice blocaj, orice semafor în plus pe care l-am prins este o dramă pentru mine. Pe de altă parte mă bucur că sunt suficient de matur încât să pun pe primul loc siguranța. Și apoi să mă gândesc la cât e ceasul.

Din fericire nu s-a întâmplat să întârzii niciodată în trei ani de făcut nebunia asta. Că în primul an de «Vorbește Lumea» aveam după-amiaza radioul, deci n-aveam alergătura asta. Te consumă să faci și toate proiectele astea, dar pe de altă parte este cel mai bun mod în care aș putea să-mi consum energie”, a încheiat Bogdan Ciudoiu interviul pentru Libertatea.

Medic Viorica Elena Rădoi: Genetica devine aliatul esențial al fertilizării in vitro și al medicinei personalizate
Părinții pot primi zile libere plătite dacă se închid școlile sau grădinițele din cauza unor situații de urgență
Știri România 18:08
Părinții pot primi zile libere plătite dacă se închid școlile sau grădinițele din cauza unor situații de urgență
Înscrierile pentru programul FIV încep în 20 octombrie și se fac exclusiv online. Ce trebuie să conțină dosarul
Știri România 17:06
Înscrierile pentru programul FIV încep în 20 octombrie și se fac exclusiv online. Ce trebuie să conțină dosarul
S-a îndeplinit visul pe care l-au avut Shurubel și Bogdan Ciudoiu în urmă cu mulți ani: „Bă, asta chiar se întâmplă?"
Stiri Mondene 17:28
S-a îndeplinit visul pe care l-au avut Shurubel și Bogdan Ciudoiu în urmă cu mulți ani: „Bă, asta chiar se întâmplă?”
Bianca Drăgușanu și-a topit acidul hialuronic din buze din nou: „Acum sunt aproape de forma care îmi place". La operațiile estetice nu renunță
Stiri Mondene 17:10
Bianca Drăgușanu și-a topit acidul hialuronic din buze din nou: „Acum sunt aproape de forma care îmi place”. La operațiile estetice nu renunță
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 15:58
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
