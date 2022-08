Casa în care a locuit Ion Dolănescu a fost ridicată acum mai bine de un secol de scriitorul Barbu Ștefănescu Delavrancea. Imobilul se află în București, pe strada Caimatei. Fiul regretatului interpret de muzică populară și-a dorit mult să renoveze locuința lui Ion Dolănescu.

Ionuț Dolănescu s-a luptat opt ani în instanță pentru această casă, iar acum își dorește să termine renovarea acesteia cât mai repede. Bugetul alocat pentru renovare a fost depășit, iar el a fost nevoit să vândă un imobil din America pentru a se ajunge cu banii.

„Scumpirea fără egal a materialelor de construcții mi-a dat peste cap toate planurile gândite inițial. Chiar și efectele perioadei de pandemie, când nu am putut cânta din cauza restricțiilor știute de toată lumea, au avut rolul lor. Dar ceea ce m-a luat și ne-a luat pe toți prin surprindere a fost scumpirea fără precedent a materialelor de construcții.

După un an de șantier nu mai cred că vom termina anul acesta, așa cum speram inițial. Îmi doresc ca să finalizez cât mai repede repararea acoperișului, pentru ca sezonul rece să nu ne dea ocazia altor probleme dificile”, a adăugat fiul cel mare al lui Ion Dolănescu, potrivit Playtech.

„Mi-am vândut o proprietate de peste ocean ca să fac rost de banii necesari reparației”

Recomandări Istoria Europei, dezvăluită de secetă. Obiecte și locuri pierdute au ieșit din nou la lumină după sute de ani

Bugetul alocat pentru renovare a fost depășit, iar el a fost nevoit să vândă un imobil din America pentru a se ajunge cu banii.

„Nu vă ascund că mi-am vândut o proprietate de peste ocean, din Statele Unite ale Americii, ca să fac rost de banii necesari reparației. Am dat acea casă cu 400.000 de dolari și jumătate dintre ei i-am folosit deja în contul casei din București. Nici nu vreau să mă gândesc la suma totală pe care o am de cheltuit până la finele lucrărilor!”, a indicat Ionuț Dolănescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„M-am luptat opt ani pentru ea în instanță”

„Abia aștept să o văd reparată. În fapt, am și mărit-o, fiindcă casa va avea și o mansardă. M-am luptat opt ani pentru ea în instanță, așa că îmi doresc să o văd din nou frumoasă, ca pe vremea în care tata locuia în ea și primea aici atâta lume!”.

Artistul este mândru că a reușit să renoveze și casa în care a crescut Ion Dolănăescu, casa din Perșinari.

„Cea mai mare parte a mobilei din casa tatălui am dus-o la cealaltă casă a mea, cea din Perșinari, la 15 kilometri de Târgoviște, casa unde a crescut tatăl meu și unde mi-am petrecut și eu o mare parte din copilărie. Și pe aceea am renovat-o, așa că nu pot decât să mă bucur că am reușit să duc mai departe ceva din tradiția familiei mele.

Recomandări Parcul Herăstrău, degradarea continuă. Bănci rupte, iarbă lipsă, alei crăpate și arteziene fără apă

Încă nu m-am decis dacă voi face din casa din strada Caimatei un centru cultural sau o școală de artă care să poarte numele tatei, dar până la anul mai am timp. Este posibil și un asemenea scenariu!”, a mai spus Ionuț Dolănescu pentru sursa mai sus menționată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este soția unui celebru milionar din România

Playtech.ro Imaginile MOMENTULUI cu Elena Băsescu! Fusta PREA SCURTĂ e de vină, ce a făcut în plină zi. FOTO

Observatornews.ro "Cei mai buni merg în Rai". Iulia, mama unui băiețel de 8 ani, a murit pe frontul ucrainean. Era o cunoscută activistă din Zaporojie

HOROSCOP Horoscop 20 august 2022. Gemenii vor dispune de mai multă energie, care poate duce la o agitație continuă, pe toate planurile

Știrileprotv.ro Seceta scoate la iveală adevărate comori din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar care sunt extrem de periculoase

FANATIK.RO Ce mai poți cumpăra cu 1 leu în România. De câți bani ai nevoie pentru a merge la supermarket

Orangesport.ro Primul jucător pe care Rădoi îl dă afară de la U Craiova? ”Se pare că acest lucru se va întâmpla”. EXCLUSIV

PUBLICITATE Care este varianta optimă pentru tine: credit ipotecar în lei sau în euro? Află acum!