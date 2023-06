Anul acesta, SAGA Festival are loc la Romaero și este prezentat de Daniel Pavel. El a fost cel care a deschis cele trei zile de festival, care i-a întâmpinat pe iubitorii de muzică și de distracție. Îmbrăcat într-o cămașă specială, el i-a întâmpinat pe scenă pe toți cei prezenți.

Daniel Pavel, gazda SAGA Festival 2023: „Vreau să fiți lângă mine pentru că am emoții”

„Bună seara, Saga! Dragilor, am plăcerea, bucuria, nebunia, energia să vin din Dominicană direct aici. Saga, e bine? Sunteți Saga? We are SAGA!”, a transmis prezentatorul.

Și a continuat: „Am acceptat această provocare și vreau să fiți alături de bine, vreau să fiți lângă mine pentru că am emoții. Și emoția mea vreau să vină către voi, acolo. Națiunea Saga, așa cum la Survivor avem Națiunea Survivor.

Dragilor, urmează trei zile ca în vremea triburilor, ele sărbătoreau trei zile și trei nopți. Începem trei zile de super show. 23, 24 și 25 suntem aici. Suntem SAGA! Asta e nebunia noastră. Sunt patru scene, aceasta e scena principală”.

Alături de Daniel Pavel, în culise, a fost iubita lui Ana. Ea l-a și filmat și a postat pe rețelele de socializare momentul când prezentatorul a urcat pe scenă și și-a întâmpinat publicul.

Șapte scene, un line-up cu peste 100 de artiști la SAGA Festival 2023

Organizatorii au anunțat cântăreții care vor concerta. Wiz Khalifa, unul dintre cei mai apreciați artiști din lume, Lil Nas X, un adevărat fenomen în muzică la nivel internațional, Skrillex, DJ și producător premiat cu Grammy, Tale of Us, duo tech house, cunoscutul DJ Alan Walker și IAN, unul dintre cei mai relevanți artiști trap din scena urbană românească, sunt primii artiști anunțați în cadrul unei ediții SAGA de neuitat.

Programul celor trei zile de festival pentru scenele Source, Heat, Spark, Switch și Drift este împărțit după cum urmează:

Vineri: Lil Nas X, Skrillex, Adriatique, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Melanie C, Delia, Franky Wah, 999999999, Gordo, Hector Oaks, Hitty, Paula Temple

Sâmbătă: Elley Duhé, Fisher, Robin Schulz, Gabry Ponte, Hot Since 82, Ida Engberg, Joel Corry, Justus, Paco Osuna, Subcarpați

Duminică: Wiz Khalifa, Alan Walker, Tale of Us, Adam Beyer, B.U.G. Mafia, I Hate Models, Kevin De Vries, Mochakk, Sickick, Spike, Vintage Culture. Artiștilor deja menționați li se alătură DJ-i din scena locală de EDM, tehno și house.

Prima ediție a Festivalului SAGA a avut loc la Romaero, cu peste 135.000 de persoane prezente la eveniment, iar cea de-a doua ediție, de la Arena Națională, s-a bucurat de prezența a peste 150.000 de persoane în capitala României.

Ce fel de prevenție face Agenția Antidrog la Festivalul SAGA 2023

Ieri a început Festivalul Saga, care va ține până duminică, 25 iunie. Anul trecut, un tânăr a murit după ce a luat droguri în timpul evenimentului și mai mulți au ajuns la spital. Una dintre metodele de prevenire a consumului de substanțe interzise din acest an: un ghid realizat de Agenția Națională Antidrog în care tinerii primesc sfaturi despre cum să se cazeze la hotel în siguranță.

Un psiholog specializat în adicții, contactat de Libertatea, spune însă că un astfel de ghid ar trebui să conțină informații despre: „locul unde pot primi ajutor la festival, inclusiv în caz de supradoză”, pentru că „noi știm că la festivaluri oamenii consumă”.

Înainte de prima zi a festivalului, ANA a făcut publice măsurile de prevenire luate pentru eveniment. Au vorbit, spun aceștia, cu organizatorii, voluntarii și personalul de securitate despre „efectele substanțelor psihoactive, modalităţile de prevenire și asistenţă a consumului de droguri, semnele consumului, profilul consumatorului, în scopul de a preîntâmpina eventualele situații de risc”.

Cei de la ANA vor fi din nou la festival, a transmis Agenția pentru Libertatea: „Specialiștii antidrog se vor afla pe teren, pe întreg perimetrul festivalului, și vor acorda sprijin de specialitate, în caz de nevoie, în zona punctului de prim-ajutor SMURD – Serviciul de Ambulanță”.

