Saveta Bogdan trece printr-o perioadă extrem de dificilă din punctul de vedere al confortului termic. Cântăreața de muzică populară a dezvăluit că stă cu două halate și o pătură pe ea, pentru a se proteja de frig, iar uneori iese prin magazine doar ca să se mai încălzească. Artista se confruntă de ani buni cu calorifere reci, deși plătește facturi considerabile.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Saveta Bogdan susține că factura la curent a depășit recent 1.000 de lei, iar întreținerea peste 500 de lei, deși nu primește căldură de la centrala de bloc. În camerele în care doarme, cântăreața mai pune din când în când în priză un calorifer, care reușește doar să încălzească parțial spațiul.

„Eu nu m-am dus să văd cât mi-au recalculat taxa pentru impozit. Nici nu știu cât am de plătit. Mi-a venit 500 și ceva de lei întreținerea, o persoană singură, deși nu am căldură. Lumina a venit 1000 de lei. Ce să fac? Pentru că eu țin ăsta în priză toată ziua, nu pot sta în frig”, a declarat Saveta Bogdan, pentru viva.ro.

Saveta Bogdan merge prin magazine ca să se încălzească

Pe lângă aceste probleme, Saveta Bogdan recunoaște că nu se grăbește să plătească impozitul la casă, întrucât nu știe exact cât datorează și este concentrată mai ales pe facturile uriașe la lumină și întreținere. Artista explică că plătește practic căldura de două ori, dar tot stă în frig, iar lumina ajunge să fie plătită separat și ea la rândul ei.

„Eu plătesc de două ori. O dată întreținerea, deși stau în frig… Căldură nu am, dar bag caloriferul în priză, ca să mă încălzesc puțin și plătesc lumina de mă usucă. Mă învelesc cu două plăpumi și cu o pătură din aceea călduroasă. În așa frig stau eu în casă. Situația aceasta este veche și mă confrunt cu ea în fiecare an”, a declarat Saveta Bogdan, care mai spune că în timpul zilei mai merge prin magazine pentru a se încălzi. Situația semnalează un disconfort major pentru cântăreața de muzică populară, care, în ciuda plăților mari, nu reușește să se bucure de confortul pe care îl oferă căldura în propria locuință.

„Și acum este frig. Nu se poate sta așa. Am pe mine două halate. Mai merg și eu prin magazine, pe la Bucur Obor, mă mai încălzesc și eu. Stau de vorbă cu fetele. Ce vrei să fac? Nu se poate sta în casă și ca să pun caloriferul încontinuu este nenorocire. Am mai plătit cablul și celelalte… și am înțeles că domnul Bolojan tot mai vrea să mai mărească taxele.”

Saveta Bogdan nu vrea să plătească taxele momentan

Frigul din casă și facturile uriașe au transformat viața de zi cu zi a artistei într-o adevărată provocare, iar soluțiile provizorii, precum halatele groase, păturile și ieșitul prin magazine, sunt singurele modalități prin care Saveta Bogdan poate să facă față temperaturilor scăzute.

„Acum, văd că domnul Ilie Bolojan are treabă cu gazele – pentru că a văzut că lumea se încălzește cu gazele – ca să ia de la oameni tot. Dar eu nu am să plătesc acum, voi plăti impozitul la casă în ultima lună. De ce să plătesc acum? Măcar îl mai țin în șah, că el crede că strânge acum banii, iar noi murim de frig în casă”, a mai spus Saveta Bogdan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE