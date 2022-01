Saveta Bogdan se confruntă cu probleme, după ce s-a întors din America. „Nu am căldură. Întreținerea mi-a venit foarte mult”

„Nu am căldură în casă. E caloriferul călâu… Eu am noroc, că am un calorifer electric, îl bag în priză și cu ăla îmi fac treaba. Ce să fac, să mă îmbolnăvesc? Și fata mi-a spus: mamă, te rog să-ți bagi ăla în priză.

Să nu stai în frig, te rog frumos. Dacă ai nevoie de bani, îți trimit eu. Ea e asistentă, câștigă foarte bine, are 5.000 de euro pe lună.

Întreținerea mi-a venit foarte mult. Cam 800 de lei mi-a venit. Eu am făcut o sesizare, sper să-mi mai reducă din ea, dacă mi-o va reduce. Și am fost și plecată, îți dai seama.

Eu nu știu cum le-a încărcat, cum le-a făcut, după ce s-au luat? În sfârșit, eu am făcut chestia asta în scris, acum aștept rezultatul”, a povestit Saveta Bogdan pentru starpopular.ro.

