Relu Pănescu le-a cerut explicații colegilor lui, în special lui Ionuț Popa, cel care l-a trimis pe Insula Exilului. Concurentul își dorește să știe dacă Faimosul are ceva cu el sau dacă echipa nu îl agreează. „Gașca, aveți ceva personal cu mine? Eu sunt vânatul în această echipă. Sunt o persoană asmuțită, hăituită, hărțuită. Ce deranjează? Prezența mea? În calitate de ce, cine te crezi să mă trimiți fără justificare, în exil? Ionuț, dacă ai fost supărat că Delea greșește la fiecare traseu și ai spus-o și atunci, bă nu mai vreau, m-am săturat de cât greșești, care a fost diferenta? Care e strategia? Să fie gașca asta în continuare?

Nu sunt suficient de puternici, nu sunt siguri pe ei. De aia au format coaliția, ca să meargă cât mai departe în competiție. Mi s-a dat peste nas, mi s-a spus că sunt manipulator. Pe cine am manipulat și când? Nu înțelegi? E greu pentru tine, ești limitat.”, a spus Relu Pănescu la „Survivor România” 2022, conform playtech.ro.

„Domnul Relu este un fals, a încercat să manipuleze tot grupul”

Reacția lui Ionuț Popa nu a întârziat să apară. El a luat cuvântul și a explicat de ce l-a trimis pe Relu pe Insula Exilului. „A spus atât de multe, nu mai înțeleg întrebarea. Ai vorbit 10 minute, nu am înțeles mai nimic. Ok, limitat, lasă-mă să vorbesc. M-ai plictisit de numa… Ce m-a întrebat? Strategic? E simplu: ești cel mai slab. E genul de om care își sapă groapa și cade în ea. Am aflat că a încercat să îi manipuleze pe Oana și pe Doru.

Ce argumente? Ei au spus cu gura lor. I-ai luat deoparte, și pe Ramona. Dacă tu crezi că strategia mea e să merg mai departe, să știi că nu îmi e frică de tine. Vorbești mult și degeaba.

Domnul Relu este un fals, a încercat să manipuleze tot grupul și a încercat să își facă un grup. Știe că în competiție nu o să stea mult. Nu ai cum să supraviețuiești în afara cutiei. El e cu noi doar la joc, dar în camp nu. El nu a mers la Ștefania sau la Delea, el a încercat să manipuleze alți oameni. Dacă aș vrea să merg eu mai departe, nu l-aș vota pe el. Ci pe Ștefania sau Delea, sunt mai buni. A stat ascuns și, la o scânteie, a explodat. La noi în trib, exceptând Relu, este bine. Învățam și mergem mai departe. Nu stă nimeni retras ca domnul Relu.”, a declarat Ionuț Popa aseară, în timpul emisiunii de la Pro TV.

Războinicii au reacționat și ei, Alex Delea i-a ținut partea lui Ionuț Popa și a făcut declarații despre Relu Pănescu. „Înainte să vin aici, am zis să fiu eu. Relu, acum, vine cu întrebări și s-a luat de Ionuț. Astea sunt reguli, le respectăm toți. Nu ești tu și restul lumii. Tu te pui pe scaun și atragi ce e negativ. Care prezență? Nu este prezența ta, așa vrei. Tu nu vorbești, fluieri. Nu ești cu noi, niciodată. Tu te înlături.

Nu vrei să te integrezi. Nu este nimic pozitiv de la tine. De ce crezi că noi încercăm, că suntem pe tine? Unde am putea ajunge să fim toți pe tine? Din suflet spun, ador să fim un grup. Aș fi satisfăcut să fii cu noi, dar tu nu vrei. E din cauza tuturor că ai hate? Ce crezi că avem noi față de tine? Tu vrei să ai ceva, tu atragi chestiile astea. Ți se dă ce vrei. Nu există pozitivitate în vorbele tale și în comportamentul tău.”, a mărturisit Alex Delea.

Trei Războinici au fost nominalizați spre eliminare, e vorba despre Relu Pănescu, Blaze și Ramona Crăciunescu. În ediția din seara aceasta de la „Survivor România” 2022 se va afla care dintre ei părăsește concursul din Republica Dominicană.

