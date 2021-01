Scandal uriaș în showbiz. Ce postări de-ale Adelinei Pestrițu a publicat Iulia Albu pe contul său de Facebook: Are o criză de nervi

„Dragii mei, îmi cer scuze anticipat pentru postarea următoarelor story-URI publicate de doamna Pestritu Adelina. O fac pentru ca astăzi, 22 Ianuarie 2021 Adelina Pestritu a încetat sa mai fie relevantă ca influencer. Este ziua in care Adelina Pestritu a ales sa facă ce știe ea mai bine. Circ. Aceasta persoana in vria unei crize de nervi, declanșată probabil de un val de comentarii negative primite, si-a arătat astăzi adevarata fata. Nu am nimic de ascuns”, a scris Iulia Albu, pe Facebook.

Voi Răspunde la orice întrebare atât aici cât si colegilor din presa. Nu pentru ca vreau ci pentru ca TREBUIE. Astăzi este ziua când Adelina Pestritu cade

Iulia Albu, critic vestimentar

Citește mai jos mesajul postat de Adelina Pestrițu la adresa Iuliei Albu.





