Interpreta a fost invitată la Interviurile VIVA!, unde a dezvăluit că ea nu a știut până când a ajuns acasă lucrurile pe care Brigitte Năstase le spunea la Ferma. Cântăreața a vrut să lămurească presupusa relație dintre ea și fostul soț al Brigittei Năstase.

„Brigitte este motorul acestor certuri. Hai să nu luăm de bună ce spune femeia asta. Lucrurile cu Cazacu au fost clarificate. Eu nu am cunoscut-o pe această femeie înainte. Nu știam absolut nimic despre ea. În momentul în care am ajuns acasă am aflat și eu ce spunea despre mine. Ea acolo făcea pe fata bună. Spunea că am fost cu soțul ei decedat. Eu pe omul acela nu-l cunosc și nici nu știu cum îl cheamă. Am înțeles că acest om a murit în anul 2002, asta înseamnă că relația mea cu el trebuia să se întâmple înainte, adică atunci când aveam eu 15 ani și eram mare vedetă și aveam mare succes în trupa Candy. Mi se pare ceva îngrozitor. Nu se poate abera în halul acesta la adresa mea. Dacă vrei răspunsul meu la caterincă… Pot să spun că da, este adevărat, dar s-a întâmplat după ce acest om a murit. Ca să fie ceva mai spectaculos. (…) Ca să spui că eu la 15 ani am avut o relație cu un bărbat însurat este cea mai mare prostie”, a declarat Claudia Pavel la Interviurile VIVA!.

