Schimb de replici neașteptate între Speak și iubita lui, Ștefania. „Ai probleme mari cu psihicul, ești foarte urâtă”

Speak și Ștefania își țin la curent fanii cu tot ceea ce fac, iar recent, aceștia i-au amuzat cu replicile adresate unul altuia. Deranjat de faptul că partenera sa de viață stă numai cu telefonul în mână, Speak i-a adresat câteva cuvinte neașteptate.

„Ai probleme mari cu psihicul, ești foarte urâtă”, i-a spus Speak logodnicei sale, după ce artista s-a plâns că editarea imaginii nu o face să arate pe placul ei.

„Ai reușit să mă plictisești și astăzi, de două ori”, a fost și replica Ștefaniei, care a înțeles că iubitul ei a glumit cu afirmațiile făcute public.

Speak și-a cerut iubita de soție la „Asia Express” sezonul 3

Speak și Ștefania au participat la „Asia Express”, unde au ajuns până în finala concursului. Din păcate, cei doi nu au câștigat marele premiu. În cadrul emisiunii, artistul și-a cerut iubita în căsătorie, însă au amânat pentru moment nunta, din cauza situației generate de pandemia de coronavirus.

„Cred că vara viitoare. Eu și Ștefan am vorbit pentru că încă nu e totul foarte sigur. Am zis că e perioada pandemiei și că nu e ok să facem vara asta. Am zis vara viitoare”, a spus Ștefania la Antena 1, recent.

