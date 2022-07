Începând din 24 iulie, duminică, de la ora 9.00 şi de luni până vineri, de la ora 8:00, gașca celui mai urmărit matinal din România, „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, va spune „Neatza!” de la malul mării, din staţiunea Olimp. Concursuri, muzică în aer liber, multe jocuri, invitaţi unul şi unul şi transmisiuni spectaculoase din toate colţurile ţării vor face ca diminețile telespectatorilor să fie cu totul și cu totul speciale alături de gaşca matinalului de la Antena 1.

„Şi de data aceasta, aşa cum am făcut de fiecare dată, am ales o zonă specială, pentru că vrem să cunoașteţi alături de noi şi o altfel de mare a noastră. Pentru că nu mai aveam răbdare până la vacanţă, am decis să încheiem sezonul «Super Neatza» în atmosferă de vacanţă, pe plaja din Olimp, alături de cei mai în vogă artişti ai momentului. Invităm telespectatorii să ne bem cafeaua împreună, iar pentru cei care sunt la mare în această perioadă, ar fi o mare bucurie să ne putem întâlni!”, a declarat Răzvan, în vreme ce Dani a completat: „După atât timp în care, din motive prea bine-cunoscute, nu am mai reuşit această relocare, ne-o doream cu toţii. Pentru că trebuie să recunoaştem, altfel spui «Neatza!» de pe malul mării! Abia aşteptăm să vedem refăcută plaja din Olimp – o locaţie celebră dintr-un film celebru românesc – «Nea Mărin miliardar» şi să aducem atmosfera de vacanţă în casele telespectatorilor. Iar pentru mine este prima ieşire de-adevăratelea pentru mai mult de o zi, alături de bebeluş, aşa că va fi cu dublă emoţie!”.

De-a lungul timpului, îndrăgita echipă a matinalului nu s-a dat în lături de la nimic, au făcut emisiunea de la mare sau de pe pârtia de schi, au transmis de pe apă sau din aer, au locuit o săptămână într-un mall în scopuri caritabile şi şi-au transformat platoul emisiunii în cele mai spectaculoase decoruri ori de câte ori au avut ocazia.

