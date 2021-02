Schimbări majore în viața soției lui Mihai Constantinescu, după moartea acestuia. Cu ce se ocupă Simona acum. „Am luat de la zero totul”

„Trăiesc, iubesc, muncesc, mă rog. Încă nu am pus unele planuri în practică, pentru că a fost perioada asta mai grea pentru noi toți și mi-a fost teamă să ies și să iau contact cu lumea, dar am fost la muncă și ăsta e un lucru bun pentru mine, îmi oxigenez creierul, merg pe jos.

Eu sunt economist. Am luat de la 0 totul, pentru că nu am avut cântări perioada asta și atunci a trebuit să mă reorientez către ce am învățat eu”, a spus Simona Secrier la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Știi că și Mihai… Dumnezeu e în fiecare dintre noi și puterea e în noi. Dacă ești credincios, te rogi și își dorești cu ardoare un lucru, intenția ta pleacă în Univers și atunci e imposibil să nu se îndeplinească.

Am voință și sunt ambițioasă”, a mai transmis ea. Mihai Constantinescu a murit în 2019, după o lungă luptă cu boala nemiloasă.

