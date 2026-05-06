„Totuşi, eu cred în luciditate şi în bun-simţ. Oricât de complicate ar fi relaţiile noastre, eu totuşi cred în politicienii moldoveni. Cred că spun adevărul şi că sunt împotriva soluţionării militare a problemei transnistrene.

Desigur, există multe nuanţe – şi înarmarea Moldovei, şi unităţile speciale care participă în programe NATO. Dar asta e altceva. Eu o cred pe doamna preşedintă (Maia Sandu – n.r.) când spune că nu doreşte să rezolve problema transnistreană pe cale militară. Şi le mulţumesc pentru asta, fără îndoială”, a declarat Krasnoselski.

Luna trecută, Serghei Șoigu a amenințat cu „măsuri” împotriva Chișinăului sub pretextul că ar pune în pericol „interesele și siguranța cetățenilor ruși” din Transnistria, o regiune separatistă din estul Rep. Moldova.

Autoritățile de la Chișinău au respins categoric acuzațiile provocatoare ale oficialului rus de rang înalt, care veneau în contextul reluării negocierilor cu Tiraspolul și interzicerii unor comandanți ruși în teritoriul Rep. Moldova.

Moscova nu s-a oprit la acuzațiile și amenințările lui Șoigu. Ulterior, ambasadorul desemnat al Rusiei în Rep. Moldova, Oleg Ozerov, a reluat mesajul şi a amenințat la rândul lui că Rusia va apăra cetăţenii ruşi din Transnistria „prin toate mijloacele disponibile”.

Biroul pentru Politici de Reintegrare de la Chişinău a reamintit că prezenţa trupelor ruse în Transnistria, teritoriu de jure al Rep. Moldova, este ilegală şi contravine angajamentelor internaţionale asumate de Rusia, inclusiv la summitul OSCE de la Istanbul din 1999 cu privire la retragerea trupelor şi evacuarea muniţiilor de la Cobasna.

MAE de la Chișinău a semnalat că mesajele lui Ozerov fac parte din războiul hibrid purtat de Rusia împotriva Rep. Moldova şi i-a recomandat diplomatului rus să se concentreze asupra atribuţiilor sale directe.

Uniunea Europeană a respins de asemenea ameninţările regimului de la Moscova. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a declarat că UE susţine „pe deplin independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute internaţional”. „Rusia este bună doar la a ameninţa, a minţi şi a submina stabilitatea regională”, a subliniat Hipper.

