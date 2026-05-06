Dacia continuă să creadă în potențialul GPL, o soluție economică pentru șoferi

În timp ce majoritatea producătorilor auto par să renunțe la dezvoltarea vehiculelor pe GPL, Dacia continuă să creadă în potențialul acestei soluții economice și practice. Modelul Dacia Sandero ECO-G 120 este unul dintre cele mai ieftine și populare autoturisme care funcționează pe GPL, oferind un echilibru perfect între costuri reduse și funcționalitate, potrivit Auto Review.

Sandero este disponibilă în Olanda în mai multe variante de echipare, adaptate nevoilor fiecărui șofer.

Modele Dacia Sandero pe GPL

Limited Edition ECO-G (374 euro/lună)

    Această variantă limitată vine echipată standard cu aer condiționat și sistem video pentru marșarier, fiind cea mai accesibilă opțiune din gamă.

    Expression ECO-G (394 euro/lună)

      Deși este modelul de bază, include dotări precum ecran tactil, compatibilitate cu Apple CarPlay și Android Auto, geamuri electrice și oglinzi laterale încălzite. Aerul condiționat este opțional.

      Journey ECO-G (409 euro/lună)

        O variantă mai bine echipată, cu funcții precum avertizare pentru unghiul mort, senzori de parcare față/spate, frână de parcare electrică și card hands-free pentru deschidere/închidere automată.

        Journey EDC Automată (419 euro/lună)

          Aceeași echipare ca modelul Journey, dar cu o cutie automată cu șase trepte, care îmbunătățește accelerația de la 0 la 100 km/h de la 10,1 la 9,7 secunde.

          Specificațiile modelului Dacia Sandero ECO-G 120

          • Putere: 120 CP
          • Cuplu maxim: 197 Nm
          • Combustibil: Benzină/GPL
          • Consum mediu (WLTP): 5,4 l/100 km pe benzină, 6,8 l/100 km pe GPL
          • Accelerație 0-100 km/h: 10,1 secunde
          • Portbagaj: 410 litri
          • Emisii CO2 (WLTP): 110 g/km

          Avantajele și dezavantajele Dacia Sandero în opinia jurnaliștilor olandezi

          Avantaje:

          • Opțiune economică pentru utilizarea GPL
          • Echipare standard generoasă, mai ales la modelul Limited Edition
          • Spațiu interior generos

          Dezavantaje:

          • Prețul de pornire este mai mare comparativ cu varianta pe benzină
          • Nivel de zgomot mai ridicat în interior
          • Consum de combustibil relativ ridicat

          Dacia Sandero, cea mai ieftină mașină din Marea Britanie și una din cele mai populare din Europa

          Dacia Sandero, cel mai accesibil automobil din Marea Britanie, a fost recent testat de Jamie Edkins, editor la CarWow. Modelul, cu un preț de pornire de 14.700 de lire sterline, a impresionat prin simplitatea și accesibilitate.

          În 2024, Dacia Sandero a fost cel mai popular automobil în Europa.

          Au fost vândute peste 140.000 de unități în prima jumătate a anului, fiind unul din cele mai atractive modele pentru europeni.

          Comentarii (1)
          Avatar comentarii

          costelu 06.05.2026, 17:50

          9,83 lei litru de motorină la benzinăria Petrom

