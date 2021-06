Sebastian Chitoșcă a fost eliminat de la „Survivor România”. Primele declarații. „Nu îmi vine să cred”

„Știam, am presimțit că se va întâmpla lucrul ăsta. Le-am spus tuturor că simt că voi pleca acasă.

Mă bucur că am ajuns până aici, simt că am dus steagul Faimoșilor la nivel înalt contra unor Războinici. Simt că mi-am îndeplinit multe obiective de când am intrat în această competiție și până acum. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să mă lupt cu unul din echipa mea, Zanni.

Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inimă de sportiv și ăsta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici…”, a spus el în timpul emisiunii.

Primul mesaj de pe telefon, după aproape 5 luni în junglă

„Wow! Nu îmi vine să cred! Am telefon în mână. Îmi pare foarte rău că experiența Survivor s-a încheiat pentru mine în această seară.

Vă mulțumesc din suflet pentru susținerea voastră, vă iubesc mult. Lăsați-mi puțin timp să vorbesc cu familia, să vorbesc cu oamenii dragi și vă promit că în scurt timp o să ținem legătura. Evident că o să vă povestesc mai multe despre această experiență.

Îmi pare foarte rău că nu am ajuns la individuale și la finală. Dacă treceam de această săptămână eram acolo și sunt ferm convins că nu vă dezamăgeam. Am foarte mari emoții, nu știu ce să vă mai spun. Îmi vine să plâng de nervi”, a spus Faimosul, la Instastory.

El a postat o fotografie pe pagina sa de Instagram, unde le-a mulțumit fanilor pentru toată susținerea pe care i-au arătat-o.

„Cea mai frumoasă și puternică aventură din viața mea a luat sfârșit. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea voastră. În cel mai scurt timp voi face un live dedicat vouă. Vă iubesc ❤️”, a adăugat Sebastian Chitoșcă.

