Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au trăit împreună o frumoasă poveste de iubire. Îndrăgostiții trecuseră deja la un pas important al relației, se mutaseră împreună și la un moment dat chiar vorbeau despre o posibilă căsătorie.

Nu au ajuns în fața altarului, ci au luat-o pe drumuri separate. Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au despărțit, iar tânărul milionar exclude o împăcare cu cântăreața. Întrebat într-un interviu pentru Cancan dacă el a luat decizia separării, omul de afaceri a zis: „Nu, a fost reciproc. Eu sunt împăcat cu decizia, cu toții suntem și îi dăm înainte”.

„De împăcare nu ar fi vorba?”, a mai fost întrebat el. Sebastian Dobrincu a reacționat, spunând că la despărțire el și Ioana Ignat au ajuns de comun acord și au decis că o împăcare nu e posibilă. „Ți-am zis, sunt decizii calculate, sunt decizii asumate, ce facem, ne răzgândim?!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Motivul pentru care Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au despărțit

Recomandări Cum și când să cumperi cireșe? Expert în horticultură: „Cireșele de mai sunt de «poftă», nu au gustul celor de iunie. Mai mult, ce găsești acum pe tarabă sunt din import”

În urmă cu câteva săptămâni, chiar Sebastian Dobrincu a anunțat despărțirea de Ioana Ignat în emisiunea lui Cătălin Măruță. „Ioana cred că e bine, sper că bine. Eu nu știu, trebuie să o întrebi pe ea mai bine. Viața merge înainte, indiferent de orice! Noi suntem apropiați, foarte apropiați! Momentan avem episoadele noastre de pauză, dar viața merge înainte, cu bune și cu rele”, a spus Sebastian Dobrincu în emisiunea „La Măruță”.

Fanii s-au tot întrebat ce s-a întâmplat între ei, dacă mai e vreo șansă de împăcare, dacă vor forma din nou un cuplu. Acum, Sebastian Dobrincu a lămurit totul într-un mesaj postat pe contul lui de Instagram. Tânărul milionar s-a separat definitiv de Ioana Ignat.

„Eu și Ioana am decis să o luăm pe drumuri separate. Pentru a preveni orice interpretare – este o decizie cât de poate de rațională și sănătoasă, fără niciun dedesubt. Amândoi muncim mult în perioada asta, ne respectăm și ne susținem în continuare, dar privim viața prea diferit pentru a continua împreună.

Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultima perioadă! Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, a scris el pe Instagram.

Recomandări Andrei Cozlac, artist vizual dublu premiat la UNITER: „Eu fac același lucru pe care-l făceam la grădiniță, doar că oamenii mă iau serios acum”

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu a fost jurat la „Imperiul leilor”, show-ul de la PRO TV. El este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

Tânărul antreprenor a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Când era foarte mic, a învățat singur programarea, astfel că acum, la 25 de ani, are mare succes în acest domeniu. După Storyheap, el a dezvoltat alte două proiecte, Brandmates și Owlmetrics, cu scopul de a ajuta brandurile să folosească statistici pentru a-și crește prezența în social media, ceea ce duce la dezvoltarea afacerilor.

Urmărește-ne pe Google News