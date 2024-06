În weekend, la TNB, actrița Oana Pellea a jucat ultima ei piesă din această stagiune. A încheiat cu un gust amar, căci de trei ori a fost întreruptă de telefoanele spectatorilor în timpul spectacolului. „S-a încheiat stagiunea. Mi-a fost dat să fiu nevoită, din păcate, să ROG frumos publicul să-și închidă telefoanele.

Oana Pellea: „Nu e ușor să ieși dintr-o realitate și să intri în alta”

Se primeau mesaje.. le vedeam chipurile luminate. Spectacolul e special.. este un monolog, sunt singură pe scenă…această situație s-a repetat de trei ori…am rugat de trei ori. Nu-mi place deloc să opresc spectacolul sau să fac observație. De trei ori am făcut un fel de “salt mortal” de la Lena Constante la mine.. Nu e ușor să ieși dintr-o realitate și să intri în alta.. mă rog..asta-i meseria…nu mă plâng”, a transmis actrița, care a mai avut parte de o situație neașteptată în timpul aceleiași reprezentanții.

A apărut și o problemă tehnică, astfel că spectacolul a fost oprit și reluat abia când totul s-a rezolvat. „Am fost nevoită să opresc pentru că toți spectatorii erau deranjați …Când totul părea Ok… a fost o cădere de tensiune și consola de lumină și de sunet nu a mai funcționat. Am cerut pauză. Când s-a remediat defecțiune tehnică de către echipa MINUNATĂ de la TNB…am continuat.

Mulțumesc publicului spectator pentru înțelegerea fată de defecțiunea tehnică și pentru răbdarea dovedită. Pentru mine stagiunea s-a încheiat. Mulțumesc publicului care a umplut întotdeauna sălile. Mulțumesc, Teatrul Național București. Numai mulțumiri. Să ne vedem sănătoși în toamnă!”, a mai zis Oana Pellea.

Pe Facebook, fanii au arătat că îi sunt alături actriței. „Dacă pe mine, ca spectator, mă scoate din stare sunetul unui telefon, nici nu pot cuprinde cu mintea și simțirea ce impact are asupra unui actor 😔😔😔. Dacă am ajuns în punctul în care actorii sunt nevoiți să se roage de public să își închidă telefoanele și tot se întâmplă să sune, eu consider că e musai ca ceilalți să luăm atitudine.

Atunci când dumneavoastră, actorii, semnalați fie prin replici improvizate fie prin oprirea spectacolului, cei în cauză „se ascund” oricum în mulțime, însă, dacă, ar fi pusă și o lumină de reflector pe ei în acele momente, există o posibilitate mai crescută să înceteze”, a comentat cineva.

„Este o dovadă clară de lipsă de respect și o insultă la adresa actorilor”

Alt fan i-a transmis Oanei Pellea: „Vă mulțumesc pentru toate emoțiile frumoase pe care mi le-ați dăruit!! Mă înclin, vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru ceea ce trăim alături de dumneavoastră , doamna Oana Pellea!!”.

„Este o dovadă clară de lipsă de respect și o insultă la adresa actorilor. Când cineva stă cu ochii în telefon în timpul unei reprezentații, nu doar că îi distrage pe actori, dar deranjează și pe cei din jur care au venit să se bucure de spectacol. Este o formă de egoism și nepăsare care nu ar trebui tolerată. Dacă nu putem să ne deconectăm de la telefoane pentru câteva ore și să respectăm munca altora, poate ar trebui să ne întrebăm ce căutăm într-o sală de teatru. Să ne comportăm civilizat și să arătăm respectul cuvenit celor care muncesc din greu pentru a ne oferi o experiență de neuitat”, a zis altcineva la postarea Oanei Pellea.

