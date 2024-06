Astăzi, naționala de fotbal a României debutează la Euro 2024. Meciul contra Ucrainei, care se va disputa la München, în grupa E, va fi transmis în direct de Pro TV, de la ora 16.00, și în format livetext pe Libertatea.

În acest context, jurnalistul Cătălin Oprișan, realizator al matinalului de la Kiss FM și unul dintre moderatorii analizelor de după meciurile Euro 2024 la Pro TV, a făcut un apel la patroni, în condițiile în care meciul începe la ora 16.00, iar mulți români sunt încă la serviciu.

Cătălin Oprișan: „Vă rugăm să lăsați TOȚI angajații să plece acasă, pe la un 14.30!”

„Apel către toți directorii, patronii, antreprenorii: vă rugăm să lăsați TOȚI angajații să plece acasă, pe la un 14.30! La 16.00 e meciul! Hai România!”, a scris pe Facebook. Mesajul lui a fost însoțit și de un clip video, în care face declarații pe larg.

„Pe această cale, colectivul redacțional de la Kiss FM adresează o fierbinte rugăciune tuturor directorilor, primarilor, șefilor de magazine, boșilor, șmecherilor, antreprenorilor, celor care aveți firme, lăsați angajații să se uite la meci. Pe la 4 (n.r. 16.00) începe, dar pe la 2.30 dați-le voie, vă rugăm frumos, să fie zi scurtă, scurtă azi. Să ia și ei o sămânță, un popcorn, să ajungă acasă. Și hai tăticule! România! Oleee Olee!”, a mai spus el, sărind în sus și susținând echipa noastră de fotbal.

Antrenorul Edi Iordănescu, înainte de meciul România – Ucraina: „E multă presiune, dar vrem să reprezentăm cu mândrie țara”

Edi Iordănescu a prefațat la Munchen debutul României la EURO 2024, contra Ucrainei, într-o conferință de presă cu 24 de ore înainte de meci. „Se apropie momentul debutului la un turneu final. Avem multă bucurie și multă emoție. E un moment pe care îl merităm, pe care ni l-am creat. E multă presiune, dar vrem să reprezentăm cu mândrie țara. Vrem ca românii să se regăsească în echipa națională și să arătăm că atunci când există unitate, spirit, muncă, seriozitate și disciplină, orice e posibil. Începem cu mult entuziasm”, a spus Iordănescu în startul conferinței, potrivit GSP.

„E important ca fiecare jucător să fie pregătit. Fiecare minut e important, așa că încerc să amân cât mai mult momentul în care iau decizia finală în privința primului 11. Sper ca echipa de start să fie una competitivă. Au fost probleme medicale, nu e ușor să gestionezi acest moment”, a mai spus el.

Despre Ucraina, Iordănescu a spus: „Ucraina are un avantaj. Are experiență. E la al patrulea turneu final la rând, a fost în „sferturi” data trecută și asta îi dă încredere. Are jucători care evoluează la un nivel foarte bun și sunt obișnuiți să joace în meciurile cu miză. Sunt jucători care se bat pentru trofee și au experiență la nivel european”.

