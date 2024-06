Anca Țurcașiu a anunțat că a devenit bunică pentru prima dată, la vârsta de 54 de ani. Nora ei, Andreea, a adus pe lume o fetiță.

Anca Țurcașiu a făcut anunțul fericit pe rețelele de socializare, prin intermediul unui clip video pe care l-a publicat ieri, pe 16 iunie.

Nepoțica actriței se numește Zoe, iar bunica ei este extrem de bucuroasă de venirea ei pe lume.„Acesta este un anunț oficial! De azi noapte, de la ora 0.30, sunt bunică! Sunt cea mai fericită de pe pământ. A venit pe lume Zoe, minunată, splendidă, specială, sănătoasă și suntem foarte, foarte fericiți”,

Recent, Anca Turcașiu a dezvăluit că, deși are o relație foarte apropiată cu fiul ei, ea nu se implică absolut deloc în viața de cuplu a acestuia.

„Am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee.

Recomandări Izvoarele din Herculane cu apă gratuită din belșug. Unii iau cu camioneta câte 400-500 de litri: „Vine dintr-un izvor-galerie săpat acum 2.000 de ani”

Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună.(…) Mi-ar plăcea să am o nepoțică cu părul ondulat și cu ochii verzi – o bombonică de fetiță!”, spunea Anca Țurcașiu, pentru Viva.ro.

Anca Turcașiu participă la Asia Express 2024

Filmările pentru Asia Express 2024 s-au încheiat în luna mai, după aproape două luni petrecute pe „Drumul Zeilor”, iar echipele s-au întors acasă. Anca Țurcașiu, cea care a făcut echipă cu actrița Andreea Samson, a transmis primul mesaj, anunțând și când se va difuza show-ul.

„A fost fascinant, abia aștept să urmăriți din septembrie tot ce s-a întâmplat acolo pe Antena 1. Vă mulțumesc pentru toate gândurile voastre bune, vreau să vă spun că mi-a fost foarte dor de voi și vă promit că începând de astăzi vom fi împreună pe toate rețelele de socializare. Vă pup!”, a mai spus Anca, potrivit TVMania.

Urmărește-ne pe Google News