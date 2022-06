„Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare.

Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor.

Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi”, a mărturisit Andreea Esca, în cadrul unui podcast, potrivit Cancan.

În urmă cu mai bine de un an, Adina Alberts, medic estetician, a declarat că știe sigur faptul că Andreea Esca nu este o împătimită a operațiilor estetice.

„Andreea Esca mi-a declarat mai de mult că nu agreează genul de îmbunătățiri estetice, că nu și le dorește, că nu și le face.

Îmi amintesc că acum câțiva ani am văzut-o că a încercat un pic de botox pe frunte și știu că nu i-a plăcut. Nu dă doi bani pe chestiile astea. E și asta o atitudine cu care sunt de acord. Nu văd de ce toată lumea ar trebui să-și… Atâta timp cât ești mulțumit de tine”, povestea Adina Alberts, în urmă cu un an.