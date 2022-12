„Ești neschimbată! Care este secretul tău?”, a întrebat-o prezentatoarea Lili Sandu pe Neti Sandu la „Vorbește lumea”.

Vedeta a răspuns: „Eu mă dau cu lucruri simple pe față. În primul rând e de reținut că eu nu mă culc niciodată cu fard pe față, deci nedemachiată nu, niciodată. Dau cu spray hialuronic, colagen, cu crema mea de la plafar cu manuca”, a declarat vedeta, care timp de 40 de ani nu și-a pus nicio cremă pe față, notează protv.ro.

Întrebată despre cum va petrece sărbătorile de iarnă, Neti Sandu a spus că de Crăciun va fi la Istanbul, alături de cei dragi. „De Sărbători mă duc la Istanbul la nepoți și strănepoți (…) De la Moșu îmi doresc să fiu sănătoasă și să mai descopăr niște lucruri pentru că toată viața e o căutare. Mă interesează aventura asta. Vreau să mai călătoresc în noul an”, a încheiat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Își cumpără creme de la plafar

Neti Sandu își cumpără cremele de la Plafar și folosește capsule cu colagen și acid hialuronic pentru față. Ea a început să folosească creme pentru față după vârsta de 40 de ani. „Cremele le iau de la Plafar, pe cele mai puțin procesate. Folosesc acum ceva cu arbore de Manuka. Și mai sunt și niște capsule cu colagen și acid hialuronic.

Recomandări Bușoi a ascuns în acte că a fost finanțat de Qatar. Întrebat de Libertatea, Parlamentul European a confirmat obligația: „Parlamentarii își declară deplasările plătite de terți”

Mai am niște ventuzele cu care îmi fac așa câte o ciupitură. De vreo 10-15 ani am început să mă dau cu cremă, pentru că înainte nu suportam. Trebuia să scârțâie fața, acum nu mai merge așa că simt că nu am aer dacă nu mă dau cu cremă”, a dezvăluit Neti Sandu la Pro TV acum ceva vreme.

Neti Sandu nu are operații estetice

Deși mulți au crezut că Neti Sandu are intervenții estetice, prezentatoarea horoscopului de la PRO TV a mărturisit acum luni de zile, la Pro TV, că nu a apelat niciodată la medicul estetician, însă s-a gândit la un moment dat să facă niște corecții la nivelul feței.

„Aș vrea să îmi fac niște corecții, dar îmi e frică, pentru că nu mai știu ce se întâmplă după. Pielea e deja obosită și nu cred că vrea îmbunătățiri din astea. Le folosesc pe astea doar ca bază de machiaj. Pe stradă nu mă machiez decât gene, puțin blush.

Pentru afară am niște creme mai scumpe, care au particule reflectorizante și picățele din alea cu aur. Nu merg la tratamente cosmetice, pentru că nu știu dacă e mai bine decât ce fac eu”, a mai povestit vedeta în emisiunea „Vorbește lumea”.

În ceea ce privește silueta ei, Neti Sandu are mare grijă la ce mănâncă. „În general, am grijă să mănânc alimente ușor de digerat, pentru că nu fac sport și de când cu pandemia nu mai e de mers pe jos, în plimbări lungi, așa cum obișnuiam.

Recomandări (Ne)adevărul din memoriile lui Daniel Morar și de ce o urăște pe Kovesi?

Mai inventez tot felul de masaje cosmetice, combinații de creme de față și masajul corporal pe care mi-l fac zilnic, odată cu dușul matinal!

Altceva nu fac și operațiile estetice nu intră în calcul! Dar nu mă deranjează dacă alții, altele își fac. E alegerea lor”, a povestit Neti într-un interviu pentru ciao.ro

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „După o prestație fabuloasă, să faci așa ceva...” Reacții dure după gestul cu tentă obscenă de pe podiumul finalei CM

Playtech.ro S-a AFLAT cum a luat Simona Halep substanţa interzisă, de fapt! E cumplit ce au putut să îi facă

Viva.ro Elena Băsescu nu a avut noroc în căsnicie. Acum, a rămas să își crească singură cei trei copii. Ce pensie alimentară primește fiica lui Traian Băsescu

Observatornews.ro Ferrari rupt în două, după ce șoferul ar fi accelerat ca să nu fie depășit de o Tesla. Imagini de coșmar pe un drum din California

Știrileprotv.ro Condiția surprinzătoare pe care Austria o pune României pentru a intra în Schengen

FANATIK.RO Adi Ilie a nimerit cel mai nebun pariu pe finala CM: “2-2 final, 3-3 în prelungiri, Argentina la penalty-uri!”. Video exclusiv

Orangesport.ro Zelenski vrea să intervină video în direct la finala Cupei Mondiale! FIFA l-a refuzat când a aflat ce vrea să facă în faţa a milioane de telespectatori

HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2022. Taurii ar fi bine să dea curs dorinței de a păstra ceea ce este bun în viața lor și de a-i proteja pe cei dragi

PUBLICITATE Teia Ciulacu: „Miza este supraviețuirea speciei umane”