Andreea Raicu începe ziua cu yoga

„Mă trezesc la 7:30, dau la o parte draperiile pentru a lăsa camera să fie inundată de lumină. Dormitorul meu are o lumină frumoasă, așa că îmi place să-mi fac aici rutina de yoga Pranayama (yoga și exerciții de respirație).

După ce termin yoga și respirația, meditez timp de 20 de minute. Îmi place să și alerg dimineața; am acasă o bandă pe care o folosesc zilnic. În mod ideal, merg să alerg în parc, este activitatea mea preferată, dar iarna nu ies tot timpul din cauza frigului”, a dezvăluit Andreea.

După toate acestea, continuă cu o rutină de îngrijire riguroasă: „Un duș cald și relaxant, apoi aplic creme de corp, (…). Rutina de îngrijire a tenului, care e de asemenea foarte importantă pentru mine. Îmi plac la nebunie serurile cu vitamina C”, a punctat ea

Principiile postului intermitent

Andreea Raicu sare peste micul dejun și asta pentru că urmează postul intermitent. Astfel că, în unele zile în care merge la alergat, consumă shake din alimente verzi, bogat în antioxidanți și vitamine

„Pentru mine, acest post funcționează foarte bine; mă ajută să am mai multă energie peste zi și mai multă claritate mentală”, a notat ea.

La prânz, Andreea preferă alimentele bogate în proteine și legumele. Înainte de felul principal, ea alege întotdeauna să consume o salată verde cu oțet de mere, un secret care o ajută să-și stabilizeze glicemia și să se simtă energică:

„Oricât de agitată ar fi ziua mea de muncă, îmi respect întotdeauna prânzul, care este alcătuit din suficiente proteine, legume și salate. Eu încep masa cu o salată simplă cu puțin oțet din cidru de mere, pentru că mă ajută la stabilizarea glicemiei.

Dacă nu am timp să-mi fac o salată, iau niște suplimente alimentare ce conțin oțet din cidru de mere ecologic”, a scris vedeta.

Rutina de seară a Andreei Raicu

„Seara îmi place să fac o baie mai lungă în cadă, mă relaxez și mă gândesc la ce s-a întâmplat peste zi, fac un scrub pentru a elimina celulele moarte și apoi îmi aplic cremele și uleiurile preferate.

Dacă a fost o zi agitată, înainte de somn fac o scurtă meditație cu exerciții de respirație care să-mi calmeze ritmul cardiac”, a adăugat aceasta.