Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Lindsay Lohan, Courteney Cox se numără printre celebritățile care au împărtășit deschis aprecierea față de peeling-urile chimice, pe care le consideră secretele tinereții lor.

Jennifer Aniston, starul din “Friends”, atribuie aspectul său impecabil somnului, consumului de apă și unei rutine riguroase de îngrijire a pielii. De asemenea, recunoaște că un peeling chimic ocazional se încadrează în ritualul ei de frumusețe.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Gwyneth Paltrow consideră peelingul chimic o metodă excelentă pentru reîmprospătarea pielii. Ea și-l asumă ca parte din secretele tinereții sale, în timp ce Courteney Cox se bazează pe peeling-urile chimice pentru a-și îmbunătăți textura tenului. Actrița spune că acestea reduc vizibilitatea ridurilor fine și reprezintă unul dintre cele mai bune tratamente pentru menținerea frumuseții naturale. Vedeta a folosit de-a lungul timpului și alte metode de înfrumusețare precum laser, botox și fillere.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Cum acționează peelingul chimic?

Peeling-urile chimice sunt proceduri dermatologice care aplică soluții cu acizi speciali (AHA, BHA, TCA sau chiar fenol) pe față, gât sau mâini, provocând o exfoliere controlată a stratului superficial al pielii și stimulând regenerarea.

“Procedura poate fi aplicată de regulă persoanelor de peste 17–30 de ani – adolescenți cu acnee activă sau adulți la începutul semnelor de îmbătrânire – fără limită superioară de vârstă, fiind chiar potrivită și pentru prevenție pe tenul matur. Cele mai favorabile momente pentru efectuarea peeling-urilor sunt anotimpurile cu expunere redusă la soare, precum toamna, iarna și primăvara timpurie, când riscul de hiperpigmentare post-procedură este mai mic”, declară dr Mihaela Răduță, medic dermatolog.

Durata efectului depinde de tipul peeling-ului – superficial, mediu sau profund – care poate fi repetat o dată la 4–5 săptămâni pentru rezultate optime, urmat de întreținere anuală.

„Deși peeling-urile chimice sunt în general bine tolerate și oferă rezultate spectaculoase, nu sunt complet lipsite de riscuri. Pot apărea efecte precum roșeață prelungită, sensibilitate crescută la soare, mici cruste sau modificări temporare de pigmentare, mai ales la pacienții cu ten mai închis sau în cazul peelingurilor profunde. De aceea, este esențial ca aceste proceduri să fie precedate de o evaluare medicală riguroasă și o pregătire atentă, astfel încât rezultatul să fie nu doar estetic, ci și sigur pentru pacient”, adaugă dr Mihaela Răduță, medic dermatolog.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE