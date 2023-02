Monica Bârlădeanu folosește foarte des măști hidratante de față. Totodată, vedeta are mare grijă să ajungă lunar la salon pentru un tratament special, o stimulare cu laser sau un tratament cu infraroșu. „Mă bazez destul de mult pe timpul acasă, în special pe timpul în care răspund la e-mailuri. Atunci se întâmplă toate: masca numărul 1, masca numărul 2, masca numărul 3, ser, stau să intre o cremă mai emolientă sau fac ocluzie eventual cu o folie de plastic ca să intre mai multă cremă în piele, ăla e ritualul meu”, a explicat vedeta, care și muncește atunci când își hidratează tenul.

„Îl împletesc întotdeauna cu o altă activitate, pentru că nu pot să stau așa pur și simplu, nu e pierdere de timp, dar simt nevoia să fac cel puțin două lucruri în același timp. Și e foarte adevărat că mă bazez destul de mult, cel puțin o dată pe lună, pe o stimulare cu laser sau cu infraroșu. Cel puțin o femeie de vârsta mea are nevoie și de o stimulare în profunzime”, a explicat actrița.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări De ce sunt mai vulnerabile la cutremur clădirile cu magazine la parter? Un inginer român explică la ce trebuie să fim atenți într-un apartament

Vedeta nu se mândrește doar cu ritualul ei de îngrijire, ci și cu gena pe care a moștenit-o de la mama ei. „Să fim foarte sinceri: mama arată foarte bine, are o genă foarte bună, are o piele foarte faină, e și o femeie cochetă, adică și îngrijirea asta a pielii, preocuparea și pentru forma în care se află pielea am moștenit-o cu siguranță de la mama, negreșit. Adică e și gena, dar e și munca noastră de conservare”, a mai declarat ea.

Cum reușește Monica Bârlădeanu să scape de coșuri

Actrița recunoaște că se machiază des, mai ales când are filmări. Îi apar câteodată și coșuri, dar știe să le trateze. „De exemplu, un episod acneic, dacă e absolut punctual, îl rezolvi foarte bine cu un bețișor de urechi pe care îl înmoi într-o mască de sulf, pui un prim strat, lași să se usuce, adaugi un al doilea strat peste stratul uscat deja, a doua zi dimineața a dat înapoi, ești foarte bine.

Am învățat astfel de trucuri din America. Mi-am dat seama că într-adevăr actorul trebuie să știe foarte multe remedii rapide”, a declarat Monica Bârlădeanu, care are un remediu chiar și atunci când fața i se umflă.

„Actrița când intră la cadru trebuie să aibă fața dezumflată, de exemplu. Tai un castravete în două, îl lași în congelator și dimineața îl scoți din congelator și îl plimbi pe toată fața, inclusiv pe ochi și se dezumflă absolut rapid și instantaneu tenul.

Recomandări Angajații MApN care au ajutat gruparea Țuțu-Pițurcă sunt în continuare pe posturi de conducere în Armată. Oferta, trimisă pe e-mailul personal al unui general, care a plătit cu bani publici

Sunt tot felul de lucruri pe care într-adevăr le-am furat și eu de la alții, pentru că mi-am dat seama că sunt foarte utile și foarte accesibile, chiar nu îți trebuie produse nu știu de care”, a mai mărturisit ea pentru playtech.ro.

GSP.RO O româncă a fost arestată, după ce a încercat să cumpere trei ceasuri scumpe. Ce i-a spus vânzătorului, acesta a înțeles că e ceva necurat la mijloc

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Cum arată la aproape 18 ani și ce se întâmplă acum cu Kassandra, fiica adoptivă a lui Iosif Rotariu, după ce a trecut deja prin 50 de operații

Observatornews.ro Îngropat de viu printre dărâmături lângă soția moartă timp de două zile. Bărbatul din Turcia și-a pierdut și cele două fiice în urma cutremurului

Știrileprotv.ro Fetița unor tineri polițiști a murit chiar înainte să se nască. Tatăl: „La spital când au consultat-o, totul bine”

FANATIK.RO Obiectul pe care nu trebuie să-l lași niciodată în mașină în nopțile geroase. Poate exploda

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 9 februarie 2023. Berbecii ar fi bine să-și mobilizeze voința, pentru a depăși obstacolele interioare care complică relațiile cu familia

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă