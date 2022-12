„Pe Tik Tok există un filmuleț în care am în față un curcan imens și spun că acel curcan este o porție. Glumesc. Chiar mănânc. De două ori pe zi, un singur fel. De multe ori mănânc salată ca să pot să mănânc desert. Fără desert nu se poate”, a povestit Andreea Bălan pentru Ego.

În trecut, Andreea Bălan reușea să se mențină în formă și din cauza faptului că era o persoană care se consuma extrem de mult interior, fapt care îi tăia pofta de mâncare și afinitatea pentru dulciuri.

„Nu mă mai consum deloc pe interior. Lucrezi cu tine și îți dai seama că viața oricum se desfășoară, vrei sau nu vrei, și nu are rost să te mai stresezi. Nu mă mai stresează absolut nimic”.

„Eu fac sport în fiecare zi o oră. Seara, înainte de culcare, fac acasă. Nu am timp să merg la sală și atunci fac acasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Am gantere, săculeți. Apoi dansez cu Petrișor, am concerte, în primăvară am patinat trei luni la „Dancing on ice”, apoi am fost în „America Express”, unde am mers mult pe jos, deci trebuie să faci un efort după 35 de ani. Corpul nu îți mai răspunde ca la 25. La 25 de ani nu era nevoie să fac toate aceste lucruri”, a povestit Andreea Bălan despre ritualul ei din fiecare seară.

Recomandări QATARGATE. Cine este Cristian Bușoi, europarlamentarul PNL care a primit o deplasare de lux plătită de Qatar și a început să vorbească precum guvernul de la Doha: milionar în euro, sume uriașe date împrumut

„Indiferent de ce se întâmplă, vreau nu vreau, ora de sport o fac. E vorba de disciplină. De multe ori nu am chef, dar nu este vorba despre chef.

În viață nu faci tot timpul ce ai chef că altfel nu ajungi nicăeri. Faci și ce trebuie ca să ajungi unde vrei să ajungi și este vorba de disciplină. Oamenii de succes au o disciplină foarte mare”, ne-a mai declarat artista, completând că este de datoria ei, ca artist, să se asigure că apare în fața publicului cu o imagine impecabilă.

„Sunt disciplinată din toate punctele de vedere. Este descrierea job-ului meu. Dacă mi-am ales să fac meseria asta, adică să o continui că pașii au fost îndrumați de tatăl meu când eram mică, apoi am ales să o continui, e musai să ai o anumită disciplină.

Este în descrierea job-ului ca să zic așa, să mă îmbrac bine, să arăt bine, să fiu prezentabilă, să vorbesc frumos, nu am voie să fac prostii pentru că trebuie să fiu un exemplu. Mie așa mi se pare. Mai ales că apari în fața oamenilor. Când mai ai și copii trebuie să fii un exemplu pentru public cât și pentru copiii tăi”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În premieră, Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro Răsturnare de situaţie în privinţa Schengen! Austria a făcut chiar acum marele anunţ: 'Nu se pune problema...

Viva.ro O mai ții minte pe Veronica, din filmul cu același nume? Cum arată Lulu Mihăescu la 52 de ani și cu ce se ocupă acum

Observatornews.ro BCR anunţă câţi clienţi şi-au închis contul după votul negativ al Austriei privind Schengen

Știrileprotv.ro Ce le-a spus polițiștilor eleva în stare gravă din Galați, înainte să intre în comă. Ar fi intoxicată cu un drog necunoscut

FANATIK.RO Lidl, noi surprize pentru clienți. Produse pentru toate buzunarele, prețurile sunt foarte mici

Orangesport.ro Zelenski vrea să intervină video în direct la finala Cupei Mondiale! FIFA l-a refuzat când a aflat ce vrea să facă în faţa a milioane de telespectatori

HOROSCOP Horoscop 17 decembrie 2022. Săgetătorii ar fi bine să lase latura lor mai senină să preia controlul și să selecteze activitățile zilei de astăzi