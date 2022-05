„Încerc să mănânc sănătos, adică să nu mănânc dulce, să nu mănânc paste. Eu știu teoretic ce trebuie să fac, mai puțin practic, dar mă străduiesc. Încerc să mănânc puțin și des, să nu mănânc după ora 7 seara. Puțin înseamnă că nu-mi încarc farfuria, 2-3 furculițe, 2-3 lingurițe, a declarat Dana Săvuică pentru VIVA!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Un doctor mi-a spus că, de multe ori, ai senzația de foame, dar de fapt este senzația de sete. Și dacă bei apă, atunci nu mai ai senzația de foame. Nu am știut chestia asta, așa că trebuie să beau din ce în ce mai multă apă’, a mai spus ea.

„Am avut o operație de hernie de disc, dar acum sunt ok și am voie să fac sport. Fac fizioterapie, kinetoterapie, înot, merg pe bandă și fac plimbări foarte lungi în parc. Nu vreau să am o greutate mai mare decât cere corpul meu.

Nu, absolut deloc, aveam arderile foarte bune, eram foarte slabă, aveam maximum 50 kg la 1,75 înălțime și nu am avut niciodată problema asta.

Nu neapărat ca să slăbesc, dar trebuie să mă mențin. Înainte, când eram tânără, puteam să mănânc orice la orice oră, că nu se depunea, acum orice aș mânca se depune imediat, dacă nu sunt atentă. S-au inversat lucrurile’, a mai declarat aceasta.

GSP.RO Ce spune un grec mutat în România despre românce: „Poate nu sunt cele mai frumoase din lume, dar...”

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro “Durere mare, peste firea omenească”. Georgel, pompierul călcat de autospecială, condus pe ultimul drum.Sicriul învelit în drapel, cărat de colegi într-o tăcere adâncă

HOROSCOP Horoscop 22 mai 2022. Săgetătorii se simt revoltați de anumite aspecte din comportamentul celor din anturajul lor

Știrileprotv.ro O femeie din Prahova a fost lovită cu toporul în cap, chiar de ziua ei, de nepoata pe care o crescuse. Ce a făcut apoi agresoarea

Orangesport.ro "Putin l-a numit succesor pe el". Ucraina a găsit raportul secret al Rusiei. Următorul lider de la Kremlin a luat deja primele decizii în plin război

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“