Pe canalul de YouTube, Selly are peste 3 milioane de abonați și este mândru de realizările sale. Andrei Șelaru, pe numele din buletin, a început să facă video pentru YouTube încă din 2012, iar timp de 5 ani nu a câștigat nimic. Tânărul a povestit ce a făcut cu primii bani pe care i-a câștigat ca vlogger.

„Au fost mai multe momente, a fost primul moment în care am scos eu niște bani de la bancomat, banii mei. Ăla a fost un moment semnificativ, dar banii erau câteva mii de lei, erau bani doar din monetizarea YouTube, deci n-aveam nicio legătură cu contracte de publicitate sau cu altceva. Și ăia au fost banii cu care mi-am cumpărat prima cameră, o cameră de 2.400 de lei, care și-a scos banii de un milion de ori, pentru că am folosit-o până am forjat-o.

Deci am forjat camera aia, am și donat-o la un moment dat, nu știu dacă mai e bună de ceva. A fost o investiție foarte bună, era o cameră super de începători, nu era cine știe ce la 2.400 de lei. Dar așa am cheltuit eu primii bani pe care i-am făcut din YouTube.

„A venit primul meu contract de 20.000 € – 30.000 €”

Dup-aia, primii bani mai serioși au venit abia prin 2017, deja făceam de cinci ani treaba asta, atunci a venit primul meu contract de 20.000 € – 30.000 €, adică primul contract să zici «bă, da, așa da, acolo voiam să ajungem».

Abia în 2017, în contextul în care eu fac asta din 2012, trebuie să îți imaginezi ce noroc am avut, pentru că m-am apucat când eram foarte mic, pentru că am 21 de ani. Stau să fac ceva timp de cinci ani de zile, să nu-mi aducă niciun ban. Greu de crezut, că am și eu o chirie de plătit, am și eu costuri, o benzină la mașină, de mâncat, de supraviețuit”, a declarat Selly pentru CANCAN.

Selly a devenit mai cumpătat

Selly spune că a cheltuit o grămadă de bani pe haine scumpe, dar acum este mai cumpătat. Vloggerul recunoaște că atunci când era mai mic se îmbrăca cu haine de mii de euro pentru a ieși în evidență.

„Încă de mic, eu mi-am dorit foarte mult tot ce înseamnă partea asta tehnică, camere, calculatoare și telefoane, asta-mi doream. Când eram mic nu mă interesa asta cu îmbrăcatul, aveam zero stil, nu știam eu de branduri, de lux, de fiță, pentru că nu sunt din mediul ăsta. Ulterior, când am mai crescut și am ajuns adolescent, a ajuns și la mine febra asta cu hainele de brand și de fiță, ceea ce a fost prost pentru mine, pentru că eu nu prea știu să mă îmbrac.

„Am avut bani pe mână și am început să îmi iau haine super scumpe”

Și când am avut bani pe mână și am început să îmi iau haine super scumpe, nu mă îmbrăcam neapărat bine, pentru că nu le combinam bine. Poți să ai foarte mulți bani, haine extraordinar de scumpe, dacă n-ai stilul efectiv, să știi să le combini. Mi-am spart banii pe țoale și pe lucrurile astea mult timp. Și acum o mai fac, dar atunci o făceam ca să arăt eu ceva.

Acum nu mă mai interesează, nu mai simt că am ceva de demonstrat prin modul în care mă îmbrac. Dar atunci când puneam pe mine un tricou Gucci, mergeam ca Giovanni Becali!”, a mărturisit tânărul vlogger.

