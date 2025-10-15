În cel mai recent episod al podcastului său, „Cu Ela la doctor”, aflat deja la cel de-al doilea sezon, Ela Crăciun l-a avut invitat pe psihologul Radu Spiridonescu, alături de care a discutat despre cum hiperparentingul și lipsa conectării emoționale afectează dezvoltarea copiilor pe termen lung.

„Dacă respingerea este constantă, copilul se va transforma într-un adult anxios pe viitor. Pericolul apare atunci când adolescentul caută siguranță și validare din exterior, de la prieteni, colegi sau din mediul online”, avertizează psihologul Radu Spiridonescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

El subliniază că mulți părinți de astăzi „s-au concentrat prea mult pe rolul de provider material pe siguranța financiară, haine și hrană și au neglijat rolul de provider emoțional”. Iar consecințele se văd mai târziu, când adolescenții devin adulți care nu mai cer ajutor și își ascund vulnerabilitățile.

Pentru părinții ocupați, soluția poate fi mai simplă decât pare: cinci minute de conectare reală pe zi. „Dacă reușim să petrecem zilnic cinci minute cu fiecare copil, departe de telefoane, doar vorbind despre ziua lor, nu despre a noastră, putem reconstrui legătura și încrederea”, spune specialistul.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Statisticile recente confirmă amploarea fenomenului: potrivit unui raport Salvați Copiii România, aproape 29% dintre adolescenți prezintă simptome de anxietate, iar peste 23% se confruntă cu tulburări emoționale.

Pe lângă rolul de prezentator și producător al podcastului „Cu Ela la doctor”, Ela Crăciun este o figură complexă în media românească, realizatoare TV, autoare de succes a trei cărți de parenting devenite bestseller, și mamă a trei copii. Este o prezență mereu activă, care jonglează cu naturalețe între carieră, familie și dorința de a aduce mai mult echilibru și conștientizare în viețile părinților moderni.

Prin proiectele sale, Ela Crăciun continuă să inspire, să educe și să ofere soluții practice pentru o generație de părinți aflați în căutarea conexiunii autentice cu propriii copii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE