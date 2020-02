De Andrei Crăițoiu,

Până ieri au fost 1.312 de plângeri, nemulţumiţi că starurile latino au prezentat un program cu elemente coregrafice senzuale şi că au făcut câteva gesturi sugestive.

La începutul lunii, Kansas City Chiefs a câștigat Super Bowl LIV, contra lui San Francisco 49ers 31-20, pe Hard Rock Stadium în Florida.

Shakira și Jennifer Lopez au întreținut atmosfera în pauza meciului. Partenera lui Gerrard Pique a deschis seara cu un „Hola, Miami” ovaționat la scenă deschisă, dar momentul de maximă audiență i-a aparținut lui Jennifer Lopez. Cântăreața americană a executat și un număr de dans la bară, amintind de rolul de excepție avut în filmul „Hustlers”, în care a jucat rolul unei dansatoare fără prejudecăți.

La aproape o lună de la acest show, mai multe plângeri au fost trimise de diverse persoane care s-au plâns că au fost martorii „unui show porno”, iar alţii au fost de părere că spectacolul a încurajat traficul sexual, fără să fie avertizaţi.

Conform CNN, jumătate dintre plângeri au menţionat că show-ul de la pauză a fost nepotrivit pentru copii. Jennifer Lopez a fost vizată în special. „Am fost nevoit să îmi trimit copii în afara camerei pentru a nu fi expuşi la ceva ce nu ar fi trebuit să vadă”, a mărturisit un telespectator. „Show-ul de la pauză a avut caracter sexual. Nu am văzut vreodată atât de multe ipostaze sexuale în afara unei reviste porno”, a spus un altul.

Ediția din acest an a Super Bowl a fost urmărită de 102 milioane de telespectatori în Statele Unite, pe mai multe canale şi pe platforme streaming. Pe YouTube, show-ul celor două cântăreţe a fost vizionat de peste 136 milioane de utilizatori.

