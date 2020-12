Silvia Chifiriuc, declarații sincere despre mariajul cu Petre Roman. „S-a pus multă presiune pe mine și în mare parte, pe nedrept”

„S-a pus multă presiune pe mine și în mare parte, pe nedrept. Am suferit pentru că sunt un om foarte sensibil.

Dar am avut mereu acest crez al meu că am mers pe drumul meu drept. Sunt un om foarte sigur pe mine atunci când aleg ceva. Am o singură teamă: de Dumnezeu”, a spus soția lui Petre Roman, potrivit Wowbiz.

Soția lui Petre Roman a dezvăluit că în pandemia de coronavirus, ea și soțul ei au petrecut mai mult timp împreună.

„Eu am trăit și trăiesc în relația asta foarte frumos. Sunt un om realizat din toate punctele de vedere. Avem un băiețel minunat.

A împlinit 11 ani Petrus. Și exact cum spuneam, este o situație neplăcută sau incomodă, atunci când nu ești sigur pe ceva. Când nu ți se transmite cu adevărat ceea ce tu aștepți din partea celuilalt partener.

Atâta timp cât eu am simțit din partea lui lucruri bune. Totul este ca la început. Nu văd nicio diferență. Noi suntem două persoane foarte libere, în sensul că nu se sufocăm unul pe altul.

El citește, eu am programul meu. Și când ne vedem la masă, acum cu pandemia am stat mai mult timp împreună, asta este extraordinar, să te poți completa foarte bine și să îți fie drag să stai cu cineva”, a mai spus Silvia.

