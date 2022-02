În ediția de astăzi, 23 februarie, a emisiunii „Vorbește lumea”, Silvia Chifiriuc și Petre Roman au fost invitații Adelei Popescu. Cei doi au vorbit despre povestea lor de dragoste, dar și cum vor sărbători ziua de Dragobete. Pentru mâine, artista așteaptă flori de la soțul ei, însă acesta mereu vine cu alte flori decât cele care îi plac acesteia.

„Noi de Dragobete sărbătorim iubirea ca-n fiecare zi. Sper mâine să vină niște floricele. El știe că îmi plac florile. Știe care sunt florile care îmi plac, dar mereu vine cu altele. (…) Zambilele mi le cumpăr singură, pentru că nu rezist la parfumul acela. Întotdeauna am petrecut așa, să vină de la sine. Ieri nu aveam nimic programat și am ieșit în oraș”, a spus Silvia Chifiriuc.

Petre Roman spune că partenera sa este pretențioasă și că vrea neapărat florile care îi plac. De asemenea, tatăl Oanei Roman a vorbit și despre fiul său, Petrus. Adolescentul are 12 ani și nu mai este atât de încântat să își petreacă timpul liber alături de părinții săi.

„E foarte pretențioasă! Trebuie să fie neapărat florile care îi plac. (…) E la vârsta la care le știe el pe toate. E înțelept. Adolescența este complicată. Trebuie răbdare, în fond ceea ce ne revine nouă este să-i stimulăm vocația, în faza asta suntem. El vrea foarte rar să stea cu părinții. Eu tot îl îndemn să meargă cu mine pe munte”, a spus Petre Roman la PRO TV.

Artista spune că are o relație foarte bună cu copilul ei, însă el preferă să stea mai mult cu prietenii lui. „El nu vine întotdeauna cu noi, pentru că el are programul lui cu prietenii, cu colegii, cu jocurile. Are o natură maleabilă și reușesc de fiecare dată să ajung la un bun consens. E Scorpion, la fel ca mine. Știu cum să-l iau, îi cunosc sensibilitățile. (…) El când face o promisiune se ține. Se simte mult mai bine cu colegii, cu prietenii”.

Silvia Chifiriuc, despre greutățile din relația cu Petre Roman

Cei doi formează un cuplu de 17 ani, iar de-a lungul timpului artista a fost de mai multe ori criticată. Silvia Chifiriuc, în vârstă de 49 de ani, recunoaște că nu i-a fost deloc ușor, însă nu-i pare rău de nimic.

„De multe ori m-am gândit cum ar fi. Mai ales când am fost supărată pe ce se întâmplă aici. Unii oameni sunt și răutăcioși. Când văd că-ți merge bine, că ai reușit ceva, simt nevoia să te înțepe, să te facă să nu te simți bine și să nu te bucuri cu adevărat de realizarea pe care o ai.

Au fost foarte mulți ani în care eu nu am spus nimic când s-a scris ceva neadevărat despre mine, dar am făcut asta din bun simț față de cei dragi ai mei, nu vreau să mă cert cu nimeni. Nu e nimeni dator să dea socoteală despre viața lui și felul în care am trăit. Am fost țintă, dar asta nu mai contează acum. El m-a avertizat. M-a pregătit. Aveam suportul lui. Mi-a zis că se vor scrie foarte multe lucruri neadevărate despre mine. Am pășit cu toată încrederea și cu toată iubirea în povestea asta cu el. Nu-mi pare rău de nimic! Relația noastră a fost foarte bine sudată de la început. Ceea ce mi-a dat Dumnezeu este al meu și duc mai departe și pentru fiul meu Petrus, și pentru mine ca om”, a spus artista.

Petre Roman știe cât de greu i-a fost soției sale în perioada respectivă și i-a fost alături în fiecare moment. În timp ce Silvia Chifiriuc vorbea cu multă emoție de momentele grele prin care a trecut, fostul premier al României i-a luat mâna și i-a sărutat-o.

„Tu ai fost țintă, mai ales la început. În momentul în care a devenit publică relația dintre noi, în 2007, era evident că va fi o mare învolburare mediatică. Au fost 54 de zile fără oprire. Pentru Silvia a fost greu. A suferit mult”, a spus tatăl Oanei Roman.

