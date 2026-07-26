Imediat după încheierea sezonului 13 al emisiunii Mireasa, Simona Gherghe a plecat în vacanță alături de soț și de cei doi copii. Prezentatoarea a ales din nou Grecia, destinația de care spune că s-a îndrăgostit în urmă cu aproape două decenii și în care revine în fiecare vară.

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Simona Gherghe a revenit în Grecia, destinația ei preferată de vacanță

După încheierea sezonului 13 al emisiunii Mireasa, Simona Gherghe și-a făcut bagajele și a plecat în vacanță alături de familie. Ca în fiecare an, prezentatoarea a ales Grecia, țară care ocupă un loc special în viața ei.

Vedeta a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini din concediu, surprinzând peisaje spectaculoase și momente petrecute alături de soț și de cei doi copii.

Spetses, insula în care revine de fiecare dată

După ce a ajuns inițial pe o altă insulă grecească, Simona Gherghe și familia sa au continuat vacanța în Spetses, locul despre care prezentatoarea spune că a cucerit-o definitiv. Apa cristalină, peisajele și atmosfera specifică insulei au transformat această destinație într-un loc în care revine aproape în fiecare vară.

În timpul vacanței, Simona Gherghe a vizitat mai multe locuri reprezentative pentru insulă, printre care și o școală locală, împărtășind cu urmăritorii săi imagini din atmosfera autentică a Greciei.

Prezentatoarea este însoțită de soțul ei și de cei doi copii, alături de care profită de zilele de concediu. Imaginile publicate în mediul online îi surprind explorând insula, plimbându-se pe străduțele pitorești și bucurându-se de timpul petrecut împreună.

Cum a început povestea de dragoste dintre Simona Gherghe și Grecia

Simona Gherghe a povestit în trecut că legătura sa cu Grecia a început cu mult înainte de prima vizită. Prezentatoarea spune că s-a îndrăgostit de această țară după ce a citit romanul „Magicianul”, scris de John Fowles. Atunci și-a imaginat cum arată insulele grecești, iar când a ajuns pentru prima dată în Spetses a descoperit că realitatea era exact așa cum o visase.

„Eu m-am îndrăgostit de Grecia dintr-o carte, din romanul Magicianul a lui John Fowles. Citind cartea respectivă, eu îmi imaginam cum este Grecia. Visul meu era să descopăr insula aceea, Spetses. Când am ajuns, totul era exact așa cum mi-am imaginat. Am fost acolo acum 18 ani și am venit și cu copiii acum câțiva ani”, a declarat Simona Gherghe la Vacanță de vedetă.

Grecia a devenit o tradiție pentru familia Simonei Gherghe

În ultimii ani, Grecia a devenit destinația preferată de vacanță a prezentatoarei. După fiecare sezon de televiziune, Simona Gherghe alege să petreacă o parte din vară pe insulele elene, unde se bucură de peisaje, liniște și timp petrecut alături de familie.