Un articol a șters temporar peste jumătate din valoarea Lucid

Lucid, producătorul american al modelelor electrice Air și Gravity, a avut una dintre cele mai dure zile pe bursă. Potrivit Reuters, acțiunile companiei au scăzut cu până la 57%, până la 2,37 dolari, după apariția unui articol publicat de blogul Electric-Vehicles.

Materialul susținea că Lucid ar analiza două scenarii foarte grave pentru investitori: retragerea de la bursă sau intrarea în procedura Chapter 11, adică protecție în fața creditorilor, folosită de companiile aflate în dificultate financiară în SUA.

Lucid a respins imediat informațiile și le-a numit „complet false”. Compania a transmis că are lichidități suficiente pentru a-și finanța operațiunile „până bine în anul următor” și că nu a format un comitet special al consiliului pentru scenariile relatate. Reuters notează că tranzacționarea acțiunilor a fost oprită de mai multe ori din cauza volatilității, iar ulterior scăderea s-a redus la aproximativ 13%.

De ce investitorii au reacționat atât de dur

Reacția pieței nu vine din senin. Lucid face mașini electrice scumpe, bine cotate tehnic, dar compania încă pierde foarte mulți bani.

În primul trimestru din 2026, Lucid a produs 5.500 de vehicule și a livrat 3.093. Veniturile au fost de 282,5 milioane de dolari, dar costul a fost de 594,2 milioane de dolari, adică mai mult decât dublu față de încasările din vânzări și alte venituri directe. Pierderea netă a fost de 1,03 miliarde de dolari.

Explicația simplă este următoarea: o companie poate vinde mașini de lux și totuși să piardă bani pe total. Nu contează doar cât costă mașina în showroom, ci cât costă să o proiectezi, să o produci, să o livrezi, să susții fabrica, service-ul, software-ul și dezvoltarea următoarelor modele.

Dacă vinzi puține mașini, costurile fixe se împart pe un număr mic de unități. De aceea, Lucid poate avea produse foarte scumpe și totuși să ardă bani rapid.

Lucid are tehnologie, dar nu are încă volum

Lucid nu este un start-up fără produs. Modelul Air este unul dintre cele mai eficiente sedanuri electrice de lux, iar SUV-ul Gravity trebuie să ajute compania să ajungă la mai mulți clienți. Problema este că tehnologia bună nu garantează automat profit.

Reuters notează că acțiunile Lucid au pierdut aproximativ 99% din valoare de când compania a intrat pe bursă, iar producătorul se află într-o restructurare mai amplă sub conducerea lui Silvio Napoli, care a preluat funcția de CEO în iunie. Lucid a anunțat anterior și reducerea a aproximativ 18% din forța de muncă din SUA, pentru a scădea costurile și a îmbunătăți execuția.

Compania are sprijin financiar important din Arabia Saudită, prin Public Investment Fund, dar investitorii se uită la altceva: cât de repede poate Lucid să vândă suficient de multe mașini încât să nu mai depindă constant de finanțări noi.

În mai, Lucid a suspendat și estimarea de producție pentru 2026, care era de 25.000-27.000 de vehicule, după probleme cu furnizorii care au afectat livrările SUV-ului Gravity.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
GSP.RO
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
GSP.RO
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Mihaela Rădulescu a aprins o lumânare pentru Felix Baumgartner. Ce a văzut pe cer în acel moment a făcut-o să zâmbească
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu a aprins o lumânare pentru Felix Baumgartner. Ce a văzut pe cer în acel moment a făcut-o să zâmbească

Știri România

Parteneri
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
Adevarul.ro
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interdicție un an pe stadion!
Fanatik.ro
Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interdicție un an pe stadion!
3.000.000 de oameni au dificultăți în accesul la apă potabilă
Financiarul.ro
3.000.000 de oameni au dificultăți în accesul la apă potabilă
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Jandarmii au oprit-o pentru un "bagaj suspect". Atunci, iubitul ei a îngenuncheat și a cerut-o de soție
ObservatorNews.ro
Jandarmii au oprit-o pentru un "bagaj suspect". Atunci, iubitul ei a îngenuncheat și a cerut-o de soție
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
GSP.ro
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Parteneri
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Mediafax.ro
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Două cutremure au zguduit România la diferență de câteva ore. Unde s-au produs
Redactia.ro
Două cutremure au zguduit România la diferență de câteva ore. Unde s-au produs
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Iașul, pe locul doi în România după numărul de locuințe. Cum au schimbat comunele metropolitane harta județului
ZiaruldeIasi.ro
Iașul, pe locul doi în România după numărul de locuințe. Cum au schimbat comunele metropolitane harta județului
Ce face Laura Teodoru după ce a demisionat de la Digi 24 în urmă cu 9 ani. Fosta prezentatoare s-a retras complet din viața publică
Fanatik.ro
Ce face Laura Teodoru după ce a demisionat de la Digi 24 în urmă cu 9 ani. Fosta prezentatoare s-a retras complet din viața publică
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință