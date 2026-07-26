Un articol a șters temporar peste jumătate din valoarea Lucid

Lucid, producătorul american al modelelor electrice Air și Gravity, a avut una dintre cele mai dure zile pe bursă. Potrivit Reuters, acțiunile companiei au scăzut cu până la 57%, până la 2,37 dolari, după apariția unui articol publicat de blogul Electric-Vehicles.

Materialul susținea că Lucid ar analiza două scenarii foarte grave pentru investitori: retragerea de la bursă sau intrarea în procedura Chapter 11, adică protecție în fața creditorilor, folosită de companiile aflate în dificultate financiară în SUA.

Lucid a respins imediat informațiile și le-a numit „complet false”. Compania a transmis că are lichidități suficiente pentru a-și finanța operațiunile „până bine în anul următor” și că nu a format un comitet special al consiliului pentru scenariile relatate. Reuters notează că tranzacționarea acțiunilor a fost oprită de mai multe ori din cauza volatilității, iar ulterior scăderea s-a redus la aproximativ 13%.

De ce investitorii au reacționat atât de dur

Reacția pieței nu vine din senin. Lucid face mașini electrice scumpe, bine cotate tehnic, dar compania încă pierde foarte mulți bani.

În primul trimestru din 2026, Lucid a produs 5.500 de vehicule și a livrat 3.093. Veniturile au fost de 282,5 milioane de dolari, dar costul a fost de 594,2 milioane de dolari, adică mai mult decât dublu față de încasările din vânzări și alte venituri directe. Pierderea netă a fost de 1,03 miliarde de dolari.

Explicația simplă este următoarea: o companie poate vinde mașini de lux și totuși să piardă bani pe total. Nu contează doar cât costă mașina în showroom, ci cât costă să o proiectezi, să o produci, să o livrezi, să susții fabrica, service-ul, software-ul și dezvoltarea următoarelor modele.

Dacă vinzi puține mașini, costurile fixe se împart pe un număr mic de unități. De aceea, Lucid poate avea produse foarte scumpe și totuși să ardă bani rapid.

Lucid are tehnologie, dar nu are încă volum

Lucid nu este un start-up fără produs. Modelul Air este unul dintre cele mai eficiente sedanuri electrice de lux, iar SUV-ul Gravity trebuie să ajute compania să ajungă la mai mulți clienți. Problema este că tehnologia bună nu garantează automat profit.

Reuters notează că acțiunile Lucid au pierdut aproximativ 99% din valoare de când compania a intrat pe bursă, iar producătorul se află într-o restructurare mai amplă sub conducerea lui Silvio Napoli, care a preluat funcția de CEO în iunie. Lucid a anunțat anterior și reducerea a aproximativ 18% din forța de muncă din SUA, pentru a scădea costurile și a îmbunătăți execuția.

Compania are sprijin financiar important din Arabia Saudită, prin Public Investment Fund, dar investitorii se uită la altceva: cât de repede poate Lucid să vândă suficient de multe mașini încât să nu mai depindă constant de finanțări noi.

În mai, Lucid a suspendat și estimarea de producție pentru 2026, care era de 25.000-27.000 de vehicule, după probleme cu furnizorii care au afectat livrările SUV-ului Gravity.

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